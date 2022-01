UPDATE: Consilierul PNL, demis după scandalul de la Primăria Mogoșoaia

UPDATE: Consilierul local Valentin Ene a fost demis din funcție de către președintele PNL Ilfov, anunță Antena3, vineri dimineață.

„Partidul Național Liberal, prin filiala Ilfov pe care o conduc, condamnă ferm orice formă de violență, iar valorile și principiile liberale sunt esențiale pentru orice membru al echipei noastre. Ca urmare a evenimentului de ieri (joi -n.r.), domnul consilier Ene a fost suspendat din toate funcțiile de conducere din partid, până la finalizarea anchetei. PNL Ilfov se delimitează de acest tip de comportament și susținem că violența de orice fel niciodată nu va aduce beneficii celor care au crezut în noi și ne-au mandatat să îi reprezentăm”, transmite liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma.

„Astfel de comportamente nu trebuie tolerate într-un stat de drept. De aceea, considerăm necesar ca toți cei ce care se regăsesc în astfel de situații să apeleze la instituțiile statului. Acei politicieni care consideră că instituțiile sunt la cheremul conducătorului politic arată de fapt comportamentul acestora în funcții publice. Am încredere că plângerea penală depusă de doamna consilier își va urma cursul, fiind soluționată de organele abilitate. Îndemn colegii din toate partidele să dea dovadă de responsabilitate, să nu amplifice, să nu generalizeze și să nu pună etichete nefundamentate. Le cer colegilor mei să dea dovadă de calm, înțelepciune și maturitate, și să nu uite scopul pentru care am fost aleși: să facem tot ce ne stă în puterea și în priceperea noastră pentru binele ilfovenilor. PNL Ilfov va fi mereu un sprijin real comunității pe care o reprezintă, cu scopul de a ajuta la transformarea sa în cel mai bun loc din România în care să trăiești, să muncești și să te relaxezi”, conchide Hubert Thuma.

Știre inițială

Consilierul Felicia Ienculescu-Popovici afirmă că a fost agresată fizic de consilierii locali Valentin Ene (PNL) și Dinu Gheorghe (PMP). „Și dacă face pușcărie, o bagă în scaun cu rotile”, i-ar fi spus unul dintre ei. „Violența politică promovată de AUR e preluată de PNL și PMP”, a reacționat Cioloș.

„Seara aceasta (joi seara - n.r.) colega noastră Felicia Ienculescu-Popovici a fost agresată fizic de către consilierii locali Valentin Ene (PNL) și Dinu Gheorghe (PMP). Valentin Ene a amenințat-o că <și dacă face pușcărie, o bagă în scaun cu rotile>”, transmite pe Facebook USR Mogoșoaia.

Videoclipul postat de USR PLUS poate fi vizionat AICI.

Potrivit sursei citate, a fost depusă plângere penală la Poliție.

„Așteptăm ca autoritățile să investigheze cât mai repede aceste fapte reprobabile. Contextul este dat de recentele investigații de presă despre Sectorul 0, iar evenimentul s-a petrecut la Școala din Mogoșoaia, în timpul unei ședințe de comisie din Consiliul Local”, precizează USR Mogoșoaia, transmite Mediafax.

Cioloș îi cere lui Bode să-i ofere și protecției Feliciei Ienculescu-Popovici

Liderul USR, Dacian Cioloș, îi cere ministrului de Interne, Lucian Bode, ca instituțiile pe care le conduce „nu doar să inițieze o anchetă, ci să-i ofere și protecție” Feliciei Ienculescu-Popovici.

„Este inadmisibil ca, sub guvernarea PNL-PSD, fiecare să-și facă dreptate cu pumnul atunci când simte că potlogăriile pe care le pune la cale sunt amenințate prin acțiuni politice făcute cu bună credință. E inadmisibil să se întâmple asemenea acțiuni într-un stat de drept și, dacă mai există autoritate în acest stat, ea trebuie să se vadă acum. Aștept o reacție de urgență și de la președinții PNL și PMP cu privire la comportamentul violent, impardonabil, al colegilor lor. Violența politică promovată de AUR e preluată de PNL și PMP”, a reacționat Cioloș.

Ce a declarat Felicia Ienculescu-Popovici. Filmul agresiunii

„Unul dintre colegii mei m-a acuzat că am dat numărul de telefon al unor jurnaliști care au sunat-o pe fiica sau soția sa. Atunci m-a amenințat că „tot mă bagă în scaunul cu rotile”.

Alt coleg mi-a spus că de ce am scris pe Facebook că s-au mărit taxele la gunoi. M-a prins de mână, a încercat să-mi smulgă telefonul, acesta a căzut pe jos. Au venit alți colegi și m-au ajutat. Nu era prima oară când am fost agresată verbal, dar fizic niciodată. Soțul mă aștepta în mașină, am mers la poliția Buftea și am făcut plângere, am povestit totul. Pe drum am sunat la 112. Probabil că este din cauză că noi cerem informații suplimentare despre orice proiect, suntem foarte atenți, chiar am depus o solicitare la ANI să văd dacă acest consilier s-a aflat în conflict de interese. Este vorba de un mega tun imobiliar, este vorba de un teren pe care se află chiar și Palatul Mogoșoaia. ANI nu mi-a trimis nimic până acum, deși solicitarea este făcută din vară.

A apărut o investigație jurnalistică și cred că de aici mi se trage. Nu-i cunosc foarte bine pe cei doi consilieri, dar nu mi-am închipuit că voi ajunge să fiu amenințată și agresată și să mi se smulgă telefonul. Sper că ce mi s-a întâmplat să fie un semnal de alarmă și să nu se mai întâmple de acum încolo. Consilierul local Dinu Marian a sărit pe mine, s-a repezit la mine și mi-a smuls telefonul din mână. Am avut prezența să strig ajutor, m-au ajutat niște colegi, iar apoi am fugit în mașină, unde mă aștepta soțul meu. Nu este prima dată când am fost agresată de această persoană, ci m-a mai agresat, dar numai verbal.

Nu există studii despre acest proiect, „Sectorul 0”. În Mogoșoaia se bea apă din niște puțuri de adancime care nu fac față. Dacă acest proiect ar fi fost făcut corect, trebuia să vedem de unde sunt luate fonduri de canalizare, cât și pentru termoficare. Este în proiect să se ajungă la 100.000 de cetățeni. Sursa de finanțare este bugetul local, inclusiv un credit de 6 milioane de euro pentru expropieri, dar banii nu sunt suficienți”, a declarat Felicia Ienculescu-Popovici în emisiunea „100%”, potrivit Realitatea.

