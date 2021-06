Samsung anunță camera de telefon cu cei mai mici pixeli din lume

Conform The Verge, compania sud-coreeană a anunțat un nou senzor pentru camerele telefoanelor care ar avea cea mai mică dimensiune a pixelilor din industrie. Astfel, „ISOCELL JN1” de 50 megapixeli are un format mic, de 9,2 milimetri, astfel că pixelii săi au o dimensiune de doar 0,64 microni. Pentru comparație, recordul mondial fusese deja bătut de Samsung în 2019, cu ISOCELL Slim GH1, ai cărui pixeli au 0,7 microni.

Pixelii mai mici înseamnă fotografii mai slabe, dar Samsung are nevoie să facă modulele pentru cameră mai mici

În general, cu cât mai mici sunt pixelii senzorului camerei, cu atât mai rea este calitatea imaginii, rezultând într-o imagine mai zgomotoasă, însă Samsung are un motiv pentru care face acest lucru. Potrivit sursei citate, este vorba despre versatilitatea dimensiunilor. Cu cât este mai mic senzorul, cu atât este mai ușor de folosit în module cu alți senzori ultrawide sau telefoto. Aceste module sunt dificil de conceput atunci când dimensiunile sunt o problemă.

Tehnologia va combina minusculii pixeli pentru a crea fotografii mai bune de 12,5 MP, nu neapărat fotografii mari de 50 MP

Așa cum a făcut în trecut, Samsung anunță că JN1 va folosi o tehnologie care combină pixelii într-unul singur pentru o sensibilitate mai ridicată la lumină. În acest caz, compania sud-coreeană susține că va putea capta imagini de 12,5 MP cu pixeli egali cu 1,28 microni, iar îmbunătățirea luminii va fi de 16 procente față de generația trecută.

Samsung inovează piața smartphone. Noi concepte de telefoane pliabile

Samsung Display a prezentat cum ar putea arăta viitorul telefoanelor mobile. Conform The Verge, în acest an au apărut multe demonstrații și concepte telefoane cu displayuri maleabile, însă producătorul sud-coreean a prezentat cele mai interesante idei de până acum. Samsung Display numește primul concept „S-pliabil” și are un design care permite afișarea unui ecran de până la 7,2 inch. Acesta seamănă cu Galaxy Z Fold 2, telefon care este disponibil comercial, singura diferență fiind o pliere în plus.

Vezi restul conceptelor AICI.