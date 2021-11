Rolul lui Ciuvică în procesul lui Băsescu, dezvăluit în direct, la DCNews

Mugur Ciuvică a spus la DC NEWS care este rolul său în dosarul lui Traian Băsescu, în care fostul președinte este acuzat că ar fi fost colaborator al Securității.

"Băsescu, dovedit de CNSAS că a fost turnător la Securitate, această decizie a CNSAS-ului trebuie validată cumva, confirmată în instanță. La Curtea de Apel, Curtea a zis evident că a fost turnător, și el a făcut recurs la Înalta Curte, acesta se judecă acum și eu am cerut să fiu intervenient și mi s-a aprobat această cerere, ceea ce e ok, pentru că eu în 2005, dumneavoastră țineți minte, sunt convins, am pierdut un proces cu Băsescu, exact pe tema asta. Eu am zis că a fost turnător la Securitate.", a declarat Mugur Ciuvică.

Ciuvică: Cea mai mare despăgubire pentru calomnie

"Dumneavoastră aveați atunci dosar, cum Dumnezeu?", a intervenit analistul politic Bogdan Chirieac.

"Păi tocmai de aia mi-au aprobat mie să fiu intervenient aici pentru că ei au spus așa, că eu nu am putut să demonstrez că el a fost turnător al Securității pentru că exista o decizie CNSAS că nu a fost turnător și ei au luat de bună decizia CNSAS, nu dosarele pe care le-am prezentat eu, pe de o parte, pe de altă parte, au spus că eu nu am demonstrat, că așa spusesem, că el a distrus vieți și cariere pentru că și-a turnat colegii la securitate și de aia i-au dat lui dreptate. Ei, în actualul dosar, tot de la CNSAS, aflat în instanță, actualul dosar este plin, geme dosarul de turnătorii din astea injecte ale lui Băsescu la Securitate, Băsescu cu numele ales de Petrov. Ori, în condițiile acestea, bazele procesului de atunci cad și eu pot să cer revizuirea acelui proces.

Nu e vorba de bani, că am mai vorbit despre asta. Atunci mie mi-au dat cea mai mare despăgubire, adică lui i-au dat, nu mie. Eu trebuia să i-o plătesc, de abia ajunsese președinte, de 520 și ceva de milioane de lei vechi. Era cea mai mare despăgubire dată de instanță în momentul respectiv în istoria proceselor de calomnie. Între timp nu știu dacă s-a mai dat vreo amendă din asta mai mare, dar atunci era cea mai mare. El nu mi-a cerut banii ăștia până la urmă, că și-a dat seama că e penibil, deci banii eu nu i-am dat, n-am ce să-i cer bani înapoi, însă vreau revizuirea ca să nu rămână că a câștigat el procesul când, de fapt, procesul trebuia să îl fi pierdut pentru că exact așa cum am spus eu în 2003-2004, Traian Băsescu a fost turnător la Securitate.", a explicat Mugur Ciuvică.