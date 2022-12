Prin mișcarea cu Schengen anti-România, Austria lovește și în cetățenii propriei țări / video

Jurnalistul Val Vâlcu este de părere că prin mișcarea făcută joi împotriva României, Austria își defavorizează și propriii cetățeni.

„Este și o decizie împotriva cetățenilor Austriei. Românii sunt îndemnați, prin diferite voci, să boicoteze Austria. Erau vreo 20.000 de români care își permiteau să meargă acolo la schi. Unii se vor duce în continuare, dar alții, care se simt jigniți, vor merge în Italia sau în Bulgaria. Așadar vor fi pierderi și pe această zonă. De asemenea, vorbim și de pierderi ale companiilor care au investit deja în Austria. Nu văd niciun avantaj nici pentru cetățenii acestei țări prin refuzul de astăzi”, a spus jurnalistul Val Vâlcu la DC News și DC News TV.

Urmăriți aici interviul cu ministrul de Externe Cristian Diaconescu în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu:

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că în mod cert, în perioada următoare, nu va merge în Austria şi a menţionat că este decizia fiecăruia dacă boicotează sau nu firmele austriece ori dacă refuză să mai meargă la schi în această ţară.



„Eu nu o să merg în perioada următoare, cu certitudine (în Austria - n.r.). Este un gust mult prea amar şi o umilinţă mult prea mare adusă nu neapărat mie, ci românilor", a spus Ciolacu, întrebat cum comentează faptul că mai mulţi români şi-au anulat vacanţele la schi în Austria după votul de joi dat împotriva României.



Liderul social-democraţilor a afirmat că nu s-a terminat "nici lumea, nici pământul" pentru că ţara noastră nu a aderat la spaţiul Schengen pentru că Austria a votat împotrivă.



„Nu s-a terminat nici lumea, nici pământul astăzi. Am văzut tot felul de propuneri în spaţiul public şi de la alţi oameni politici. Nu cred că este o abordare... Până la urmă, fiecare vom decide dacă mai mergem la schi în Austria sau în vizită la Viena, sau la shopping în Austria. E decizia fiecăruia dintre noi dacă mai avem cont în bancă, eu nu am, am la Transilvania. Dacă aş fi avut, v-aş fi spus ce decizie aş fi luat, dar restul, să intrăm într-o zonă de normalitate. Eu cred că în România se aplică legea şi acum. Companiile străine sunt urmărite, nu neapărat dacă sunt austriece sau ale oricărui stat din lume, dacă îşi scot profitul, cum se procedează. Am văzut că deodată trebuie să controlăm contractele de privatizare. Eu am crezut că statul român face acest lucru an de an, miniştrii de resort urmăresc aceste contracte de privatizare. Adică, dacă un stat a votat împotriva României, trebuie să îi controlăm contractul? Eu cred că e obligaţia statului român de a face acest lucru", a susţinut Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News