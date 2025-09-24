Zeul Morfeu sau zeul somnului, este cel care asigură regenerarea prin somn a corpului uman dar și al multor aparținătoare ale regnului animal, doar ca atunci când ne atrage în brațele sale largi iar noi suntem la muncă, la volan, la manșa etc deci nu în pat, apar probleme.

Cazurile șoferilor care au adormit la volan sunt extrem de numeroase și au produs accidente de la ușoare la foarte grave sunt zilnic aproape, dar astăzi le vom analiza doar pe cele din Aviație.

Morfeu între cer și pământ



Acum câteva zile mass media, corect și la timp informată, a prezentat cazul controlorului de trafic aerian de la un aeroport din Franța care pur și simplu a adormit la pupitrul de dirijare a zborului.

Ca să fim și noi în ton cu francezii, am aflat, tot din presă, ca în urmă cu circa o lună și ceva a existat un caz identic și în România.

Înainte de a analiza cazul în sine trebuie să cunoaștem însă câțiva termeni și anume:

1. Approach APP - este organul de dirijare radar al traficului aerian din zona unui aeroport cu o jurisdicție pe verticală și orizontală clar stabilită. El conduce traficul aerian până în apropierea aeroportului de unde îl transferă către Turnul de Control TWR în cazul avioanelor care aterizează și îl preiau de la TWR după decolare în cazul avioanelor care decolează.

2. Turn de control TWR este organul de dirijare a traficului aerian care autorizează decolările și aterizările avioanelor, furnizează informațiile de moment cu privire la vreme, trafic aerian, distanțe între avioane, etc

Morfeu, în vizita neprogramată la turnul de control din Cluj



Precizam ca cele de mai jos se bazează pe informațiile publicate de presă deoarece până în prezent nu am văzut comunicate de presă din partea celor implicați și/sau un raport preliminar de analiză a incidentului.

Astfel, cu circa șase săptămâni în urmă, un avion low cost aflat sub dirijarea Approach-ului încerca să aterizeze noaptea la aeroportul din Cluj.

Controlorul de trafic aerian de la APP l-a dirijat până la punctul de transfer cu turnul de control, iar echipajul a încercat stabilirea legăturii radio pentru primirea informațiilor și a autorizării de apropiere și aterizare.

Din motive pe moment necunoscute, nu a răspuns nimeni din turn la apelurile radio ale avionului, drept pentru care echipajul a urmat manevrele obligatorii în astfel de cazuri și a revenit pe frecvența Approach-ului, informând despre situația ivită.

Pilotul comandant a introdus avionul într-o zonă de așteptare sub controlul radio al Approach-ului, timp în care cei de acolo încercau non stop pe telefon și radio să ia legătura cu controlorii de la Cluj. Din cele publicate rezultă ca minimum 11 minute, foarte lungi, a durat până când controlorul de la turnul de control Cluj a intrat în legătură radio cu avionul respectiv. Finalul, precum în filmele americane, a fost unul fericit de această dată avionul aterizând în siguranță la Cluj.

Ce s-a întâmplat totuși? Conform acelorași surse, se pare ca ar fi adormit controlorul de zbor atras din cauza oboselii, a stresului, etc în brațele sale de către Morfeu.

Acum este foarte evident pentru toată lumea ca statul în fața ecranelor de calculator, oboseala acumulată a ochilor, plus alți factori, te pot conduce împotriva voinței tale direct în brațele lui Morfeu.

Morfeu în Franța



De curând și în Franța Morfeu a făcut la fel ca la Cluj, iar avionul a stat în holding circa 20 de minute până a putut merge la aterizare.

Doar ca în acel caz pompierii, mobilizați special, au reușit să urce în turn pe scările lor și l-au trezit pe controlorul răpit de Morfeu.

Soluții ?



Scopul acestui articol nu este unul rău intenționat, radical și acuzator, ci unul de informare corectă, de înțelegere a fenomenului în sine, de identificare a responsabilităților și de încercare de a preveni astfel de situații .

În mod evident anchetele oficiale și interne aflate în curs vor aduce la lumină multe aspecte încă necunoscute sau neclare ale incidentului.

Deoarece situația trebuie să dea serios de gândit tuturor factorilor implicați, prin realizarea celui mai negru scenariu care ar fi presupus ca avionul respectiv să aibe o problemă majoră la bord (incendiu, pilot incapacitat medical, motor cedat, etc ca să le luăm pe cele mai grave) lipsa comunicării radio și inexistenta luminilor de apropiere și a celor de delimitare a pistei care făceau imposibilă orice continuare a apropierii și încercare de aterizare și ar fi condus la o posibilă catastrofă.

Datorită faptului ca unitățile de tip APP de pe toate aeroporturile din România și care în trecut funcționau în același sediu cu cele de tip TWR, au fost strămutate la București, ca urmare a creșterii capacităților tehnice ale radarelor de dirijare a traficului aerian, a reducerii cheltuielilor, etc legătura directă din “usa în ușă” nu mai este posibilă.

Analizând situația și presupunând ca cineva din afara turnului de control, alarmat de către cei de la APP, ar încerca să ajungă la TWR de la sol, acesta ar fi oprit de dispozitivele de securitate și paza care l-a rândul lor ar încerca să ia legătura tot cu controlorii din turn.

Astfel, în umila mea opinie, ca o posibilă soluție de prevenire a petrecerii unor astfel de situații în viitor, ar putea fi instalat un sistem de alarma sonoră și vizuală, cu o identificare clară, care să fie direct legat între cele două organe de dirijare a traficului aerian APP și TWR.

Prin activarea lui se realizează de către controlorii de trafic din ambele puncte în mod instantaneu, lipsa și pierderea legăturilor de comunicare radio, telefonică și prin rețeaua de comunicare electronică dedicată special și se pot lua în timp util măsurile regulamentare prevăzute în astfel de situații prin regulamentele EASA, etc .

Dreptul la informare și restul lumii



În virtutea unui drept legal de informare, atât Autoritatea Aeronautică Civilă Română AACR cat și Agenția de investigare a accidentelor din aviație AIAS ar trebui să facă publice toate cazurile incidentelor și accidentelor petrecute și anchetate începând de la Adam și Eva chiar, și până astăzi.

În acest fel suspiciunile de ascundere sub preș a unor cazuri, de favoritism a unor persoane și operatori aerieni, etc ar dispărea total iar toți cei interesați ar avea surse de informații oficiale și nu unele pe surse, eronate sau distorsionate așa cum se întâmplă de obicei. Și din lunga listă am putea enumera de exemplu cazul:

- avionului Tupolev 154 prăbușit în apele Oceanului Indian dintr-o eroare umană transformată de către o parte a presei noastre într-un act de bravură.

- avionului Airbus 310 prăbușit la Balotești.

- avionului ATR aterizat lângă pista la aeroportul Bacău total ascuns presei, precum și multe altele.

Pentru ca fiecare literă din regulamentele de zbor a fost scrisă cu sânge, cum se spune în Aviație și pentru ca oricare dintre noi am fi putut fi în acele avioane implicate în incidentele și accidentele de zbor obligatoriu anchetate cel puțin de către AACR!

În încheiere sper ca acest articol nu i-a permis lui Morfeu să vă răpească și pe dumneavoastră stimați cititori!