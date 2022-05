Piedone: M-au luat... nevinovat. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit. Merg unde mă azvârle statul meu cel românesc!

Cristian Popescu-Piedone a transmis un mesaj, după condamnare, și pe pagina sa de Facebook.

”M-au luat... NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate! Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele... Rămâneți cu bine, oameni buni! Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc! Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire! Povestea noastră se oprește aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat... ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri!Am dovedit că putem face imposibilul... posibil!

Va iubesc! Să ieșiți la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn și muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone... Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte: Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT! Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!! Vă veți convinge!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul 'Colectiv', a declarat joi că "rolul primarului este să ajungă la puşcărie când deranjează"





"În aceleaşi condiţii, pe declaraţia proprie a patronilor, necunoscându-i, ajungând la mine doar o hârtie - eu nu măsor spaţiul. (...) Toţi primarii din România aşa fac. Să nu credeţi că la un primar, la volumul de lucru, vin şi verifică - este aparatul de specialitate al primarului. Se pare că domnii au gândit piramida cu vârful în jos. (...) Rolul primarului este să ajungă la puşcărie când deranjează", a precizat Piedone, întrebat de jurnaliştii prezenţi în faţa casei sale dacă ar mai semna actele de autorizare a clubului Colectiv.



Edilul primarului 5, vizibil tulburat, a spus că dacă prin condamnarea sa ar putea să învie victimele, nu ar ezita, s-ar jertfi.



"Astăzi, prin condamnarea mea... - m-aş putea jertfi, dacă aş putea să învii cele 47 de victime, n-aş ezita. Sunt alţii care stau ascunşi, în spatele paravanelor, stă vidul de legislaţie, multe alte lucruri. Nu e timp, nu e cazul şi acum. Mă duc cu demnitate, cu onoare şi respect. Dacă justiţia a considerat asta, trăim pe pământ, nu în ceruri. Mai devreme sau mai târziu, şi desecretizare, şi multe alte lucruri, vor ieşi la iveală", a mai spus Piedone.



El a adăugat că nu a fugit, că şi-a făcut bagajele şi va merge la închisoare, însă nu va renunţa la lupta pentru aflarea adevărului.



"Dacă acei părinţi cred că eu, Piedone, le-am omorât copiii, aşa să-i ajute Dumnezeu. (...) Mă voi întoarce, nu voi conteni să lupt, nici din interior. Am postat un mesaj pe Facebook care nu va înceta să fie activ. Şi dacă Piedone a tăcut 27 de ani de administraţie locală, Piedone va începe să vorbească. Avocatul poate să vină să îi dau gândurile", a afirmat Piedone.



Potrivit acestuia, există vinovaţi pentru tragedia de la Colectiv, însă nu va spune cine.



"Familia e cea care îmi dă putere. (...) Eu am crezut în dreptate. Se pare că dreptatea o găseşti în ceruri, nu pe pământ", a mai afirmat Cristian Popescu-Piedone.



Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, în urma căreia au decedat 64 de persoane.



Iniţial, la instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti - Piedone primise 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, însă judecătorii de la CAB au admis, joi, apelul primarului şi au decis scăderea pedepsei la 4 ani închisoare cu executare.



De menţionat că, în timpul procesului, judecătorii de la CAB au eliminat forma agravantă a infracţiunii de abuz în serviciu de care era acuzat Piedone.



Potrivit deciziei instanţei, Piedone a fost condamnat la patru ani închisoare pentru o infracţiune de abuz în serviciu, în legătură cu autorizaţia emisă de Primărie pentru clubul Colectiv, şi achitat pentru altă infracţiune de abuz în serviciu.

