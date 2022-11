Noutate Apple: Nu vom mai spune "Hey, Siri". Comanda vocală se simplifică

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, utilizatorii Apple vor putea declanşa asistentul virtual de pe dispozitivele iPhone spunând doar „Siri”, în loc de „Hey, Siri”. Potrivit surselor citate de Bloomberg, Apple lucrează la simplificarea comenzii vocale pentru asistentul Siri, care, în prezent, este invocat spunând două cuvinte: „Hey, Siri”.

Cum va funcționa Siri după Update-ul Apple

Asistentul va putea fi invocat spunând doar Siri, ceea ce va fi un pic mai convenabil și mai ușor de folosit pentru utilizatori. Deşi pare o modificare simplă, în spatele acesteia stau numeroase modificări de cod şi un lung proces de antrenare a sistemului bazat pe inteligenţă artificială.

Din această cauză, conform aceloraşi surse, comanda cu un singur cuvânt va fi implementată cel mai devreme anul viitor, dacă nu chiar în 2024. Apple este în urma unora dintre competitori la acest capitol şi are nevoie să recupereze terenul pierdut. Alexa, asistentul celor de la Amazon, ştie deja să răspundă la „Alexa”. Totodată, producătorul iPhone-ului lucrează la îmbunătăţirea funcţionalităţii Siri, printr-o mai bună integrare cu aplicaţiile terţe şi un grad mai mare de înţelegere a comenzilor vorbite.

Asistentul vocal BMW de următoarea generaţie va fi bazat pe tehnologia Amazon Alexa

Un pas înainte important pentru un dialog natural între conducător şi automobil, anunţă BMW. Asistentul vocal BMW de generaţie următoare va fi construit pe tehnologia Alexa. Acest lucru a fost anunţat de Stephan Durach, vicepreşedinte executiv de companie conectată şi dezvoltare operaţiuni tehnice în cadrul BMW Group, şi Dave Limp, vicepreşedinte executiv dispozitive şi servicii Amazon, la evenimentul de lansare Dispozitive şi Servicii Amazon. „Tehnologia Alexa va permite un dialog şi mai natural între conducător şi automobil, astfel încât conducătorii să poată rămâne concentraţi la drum. Acest lucru va aduce experienţa digitală la un nivel cu totul nou”, a spus Stephan Durach.

Această cooperare cu BMW este un exemplu excelent pentru ceea ce a fost proiectat Alexa Custom Assistant, pentru a face mai rapid şi mai uşor pentru companii să dezvolte asistenţi inteligenţi personalizaţi pentru aproape orice dispozitiv, fără costul şi complexitatea construcţiei de la zero.

Soluții de infrastructură digitală pentru refugiații ucraineni

Românii ies din nou în față cu idei aparte și prezintă o serie de soluții de infrastructură digitală pentru refugiaţi. Acestea au fost prezentate la Forumul de Pace de la Paris. „Construim tehnologie care să rezolve probleme sociale. Asta facem de șapte ani de zile la Code for Romania. Când a început războiul din Ucraina am pus toată activitatea normală pe rapid și am redirecționat toate resursele către a construi infrastructura digitală de care refugiații care veneau în România aveau nevoie”, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Ivănel, președinte Commit Global. Commit Global a dezvoltat 27 de soluții digitale pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina.

