Ministrul Nazare: Interacțiunea cu ANAF va fi doar în Spațiul Privat Virtual

Invitat la emisiunea "În fața națiunii moderată" de la Antena3, moderată de Sabina Iosub, ministrul Alexandru Nazare a vorbit despre „un proiect important, anunțat foarte recent, care e deja publicat pentru consultare publică.”

Proiectul face referire la „trecerea completă în digital, în interacțiunea cu ANAF.” Practic, comunicarea cu ANAF va fi doar în Spațiul Privat Virtual.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a explicat că „acest proiect, prin care toți contribuabilii vor putea să între în contul lor, în spațiul privat virtual, înseamnă că am renunța la hârtie, la cozi. Va fi mult mai ușor pentru toată lumea.”, subliniind că interacțiunea se va desfășura doar în Spațiul Privat Virtual.

Întrebat când va fi implementat, practic, acest proiect care se află în consultare publică, ministrul Nazare a spus că „în trei luni de la aprobarea proiectului, putem să trecem complet în zona digitală.”

„Suntem pregătiți pentru asta.”, a încheiat Alexandru Nazare.

Economia României, în creștere. Nazare: Fac din nou apel la prudență

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a explicat revenirea economică a României, dar susține că momentan este vorba doar de niște semnale date de Institutul Național de Statistică. Acest lucru înseamnă că ”suntem în direcția bună. Nu înseamnă că am ajuns acolo”, a precizat ministrul Finanțelor.

„Este o veste bună într-o serie de anunțuri făcute după aprobarea bugetului. Am avut mai întâi anunțul Băncii Mondiale care a revizuit în creștere perspectiva economică a țării noastre. Apoi am avut prognoza FMI, apoi a urmat Comisia Europeană cu un 5,1%, ceea ce înseamnă a treia creștere a unui stat membru, prognozată în acest an. Între aceste anunțuri am mai avut ridicarea perspectivei de la negativ la stabil de către agenția de rating Standard & Poor's și confirmarea ratingului de către agenția Fitch. Toate acestea reprezintă încredere în ceea ce facem și în măsurile pe care le luăm. (...)

Datele publicate astăzi (n.red. marți) de INS însemnă date semnal. Asta înseamnă că suntem în direcția bună. Nu înseamnă că am ajuns acolo. Ne îndreptăm în direcția bună. Trebuie să menținem o atitudine prudentă, de echilibru, exact așa cum am făcut până acum, astfel încât să confirmăm trendul în care ne-am înscris. Sunt semnale foarte bune dar, fac din nou apel la prudență în special în gestionarea cheltuielilor bugetare de către toți ordonatorii de credite și menținerea acestei atitudini de echilibru. (...)

Investitorii vor privi România cu alți ochi, astfel încât să fim o țară cât mai atractivă. Ne dorim să vină investitori cât mai mulți”, a mai declarat Alexandru Nazare la Antena3.