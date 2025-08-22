Data publicării:

Ivan: Am emis ordinul de ministru prin care se alocă 50 de milioane de lei pentru minerii din Valea Jiului

Cincizeci de milioane de lei au fost viraţi în conturile Complexului Energetic Valea Jiului pentru plata în cel mai scurt timp posibil a salariilor celor 2.200 de mineri, a anunţat, vineri, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, într-un mesaj video postat pe Facebook. 

"În urmă cu două zile, am aflat de situaţia foarte complicată de la Complexul Energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care şi aşa lucrează în condiţii foarte grele, care-şi pun viaţa în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu şi-au primit salariile la timp. Am făcut în cel mai scurt timp, în 24 de ore, o Ordonanţă de Guvern prin care, împreună cu ministrul Finanţelor, cu alţi colegi miniştri, cu premierul României, am adoptat acest pachet, am creat cadrul legal. Mai devreme am emis şi ordinul de ministru prin care se pot aloca 50 de milioane de lei în prima etapă, pentru a plăti în cel mai scurt timp posibil salariile oamenilor care au muncit în condiţii foarte grele şi care au nevoie să fie plătiţi la timp", a afirmat ministrul.

El a criticat conducerea companiei pentru faptul că nu a anunţat la timp cu privire la faptul că nu sunt bani pentru plata salariilor.

"Este o situaţie care nu îmi place absolut deloc. Nu mi se pare onest şi corect ca oameni plătiţi să îşi facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp şi să ne informeze doar pe ultima sută de metri când este o problemă reală să venim şi să îi salvăm în continuare. Am făcut-o pentru oameni, oameni care chiar au nevoie de aceşti bani şi, în cel mai scurt timp, vor putea fi viraţi banii către companie şi vor putea fi făcute plăţile", a dat asigurări Ivan.

Salariile minerilor şi energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) au întârziat miercuri, fapt care a generat o stare de nemulţumire în rândurile angajaţilor companiei.

"Conducerea CEVJ a notificat miercuri dimineaţă Sindicatul Muntele că nu se acordă salariile angajaţilor, conform CCM în vigoare, în data de 20 august. Facem un apel atât domnului ministru al Energiei, cât şi domnului premier să găsească soluţii cât mai rapide pentru rezolvarea situaţiei", a afirmat preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Liderul sindical a susţinut, într-o declaraţie acordată Agerpres, că actuala conducere a CEVJ ar fi trebuit să insiste în ultimele două săptămâni la Ministerul Energiei pentru apariţia şi aprobarea în Guvern a unui act normativ prin care fondul de salarii ar fi putut fi asigurat la timp.

În replică, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, a arătat că întârzierea a fost cauzată de faptul că între Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei au fost necesare o serie de precizări legale necesare deblocării unei sume de 270 milioane lei către companie, bani proveniţi din certificatele de CO2.

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care sunt alocaţi bani pentru salariile minerilor din Valea Jiului, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Conform unui comunicat transmis de Executiv, suplimentarea va permite finanţarea lucrărilor de punere în siguranţă a lucrărilor din subteran, precum şi plata drepturilor salariale şi a plăţilor compensatorii pentru angajaţii afectaţi.

