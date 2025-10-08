€ 5.0963
Data actualizării: 14:31 08 Oct 2025 | Data publicării: 14:02 08 Oct 2025

Incendiu în București. Ard patru locuințe!
Autor: Tiberiu Vasile

incendiu-tren-vagon_87631500 Inquam Photos/ George Călin
 

Un incendiu izbucnit miercuri pe strada Mureșeni din București a cuprins patru locuințe și o anexă, iar pompierii intervin cu 12 autospeciale pentru a stinge flăcările.

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri pe strada Mureșeni din București, mistuind patru locuințe și o anexă, pe o suprafață estimată la aproximativ 300 de metri pătrați.

La fața locului intervin pompierii bucureșteni cu nu mai puțin de 12 autospeciale, în încercarea de a limita propagarea focului la clădirile din jur. Potrivit informațiilor transmise de Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), „Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la acoperişul mai multor locuinţe, existând pericolul de extindere şi la alte construcţii învecinate. A fost evacuată o persoană şi este în grija echipajelor SMURD.”

Pentru stingerea flăcărilor și gestionarea situației de urgență au fost mobilizate autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, alta pentru intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, precum și două ambulanțe SMURD.

Operațiunea este în desfășurare, iar pompierii lucrează pentru a împiedica răspândirea incendiului către clădirile din apropiere.

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
bucuresti
locuinte
smurd
pompieri
