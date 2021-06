FOTO: Windows 11 este GATA. Scurgere de informații care dezvăluie sistemul

Conform The Verge, mult anticipatul Windows 11, pe care Microsoft plănuia să-l țină ascuns până spre finalul lunii iunie, a apărut pe internet. Site-ul chinez Baidu.com a făcut dezvăluirea, iar întregul sistem de operare poate fi văzut de pasionați, alături de noua interfață, meniul de start și multe altele.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI