Cum se joacă meciul în coaliție. Vâlcu, după ”dezastrul” Voiculescu: Am văzut și ageamismul și amatorismul consilierilor

”Vlad Voiculescu a arătat o imagine deplorabilă cu un tip semi-soios, nebărbierit, nearanjat, care, pierdut, întreba unul din cei 40 de consilieri onorifici ce să facă, unde să stea. Pe de-o parte, ai recunoaște profesionalismul unui actor, fie el și actor politic, pe care-l dirijează scenariștii, regizorii, ai accepta că e o construcție de PR așa cum a și fost legendat cu povestea inventată cu citostatice trecute de el peste graniță în sacoșă - probabil minciuni în sacoșă, pentru că citostaticele au un regim foarte strict și, dacă vrem o țară ca afară, vrem o țară unde medicamentele sunt controlate, se eliberează pe rețetă, în niciun caz, nu le aducem prin sacoșă, în rucsac, ca să nu mai vorbim că, dacă nu sunt condițiile respectate, pot deveni chiar toxice. Deci o vrăjeală creată pe PR și care, admițând că ar fi fost adevărată această legendă, ar arăta că omul se preocupă în timpul liber, între două tranzacții imobiliare și studii făcute 11 ani fără diplomă, de binefaceri. Nu arăta nici competență managerială, nici că ar cunoaște sănătatea publică.

”E un dezastru”

Tehnocrații, competenți, oamenii care vor specialiști în funcții publice îl aduc pe pierdutul ăsta, care nu este nici medic de sănătate publică, nici medic, nici specialist în management sanitar, și este efectiv dus de mână de câte un consilier, care îi arată ce să facă. În loc să ia unul din interiorul sistemului, aflat în prima linie, care a tratat bolnavi, nu a adus sacoșe cu basme, cu magie, pe ici, pe colo, îl ia pe Voiculescu de la imobiliare, în speranța că măcar la imagine stă bine și va da presa pe spate. Și ce vedem? Că la imagine e un dezastru, că două partide și o armată de postaci și o corporație cheltuie resurse uriașe să dreagă busuiocul după gafele și bâlbele lui. Exact pe zona de politruc, de PR politic, are eșec după eșec, că pe zona medicală nu face nimic. Ai zice că nu știe, dar e un actor, îl dirijează consilierii, are imagine bună că a cărat legende cu sacul și-l dirijează unul din cei 40 de consilieri ce să facă. Păi ieri nu am văzut doar prostia lui Voiculescu, ci și prostia consilierilor lui Voiculescu, ageamismul, amatorismul consilierilor. ”Ema, ce face premierul, aoleu, păi și noi ce facem, stai mai acolo, puneți masca, scoateți masca, da` îmi scot masca?”. Dacă Voiculescu nu știe ce să facă, te bazezi că știu consilierii. Am văzut cât de proști sunt consilierii lui Voiculescu, ieri. Că de fapt, aia am aflat ieri, de Voiculescu ne convinsesem. Probabil că n-au avut încotro și au aflat și Barna, și Cîțu, și Iohannis și cine mai trebuie. Rămâne Cioloș, care nu vrea să rămână singur, probabil și-n cazul lui lucrurile stau la fel, e și o solidaritate a mediocrilor umflați cu pompa, e și interesul politic că nu are altul mai vizibil în așa-zisul partid PLUS și, în ecuația asta, se joacă meciul de azi din coaliție.” este comentariul lui Val Vâlcu după imaginile de duminică.

