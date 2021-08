În aceste momente, Dacian Cioloș și Dan Barna își împart funcția de conducere a USR PLUS, primul venind în această inițial alianță ca lider al PLUS, al doilea ca lider al USR. Al treilea, Irineu Darău, vine din USR, de la Brașov, unde a fost ales senator. El vine ca o voce a celor mulți și cu speranțe din USR PLUS, care nu se simt reprezentați de către cei doi lideri actuali, Dan Barna și Dacian Cioloș, dar și cu reproșul că nu depășesc rolul de partid balama. Irineu Darău susține că partidul condus de alianța Barna - Cioloș s-a prăbușit în ultima vreme în sondaje și riscă să ajungă să nu fie mai mult decât balamaua de la geamul de la baie.

Pe de altă parte, Dacian Cioloș, deși a venit în negocierile cu USR de pe o poziție inferioară- PLUS nefiind la nivelul structural al USR atunci, neavând nici oameni, nici structuri, nici procente la acel moment- se pare că are mai multe șanse la șefia USR PLUS decât Dan Barna, care e văzut ca un ”politician de cauciuc”. Dan Barna, co-lider al USR PLUS, este extrem de criticat pe Facebook, care, în sine, e rampa de lansare și de susținere a partidului său. Sau a fost! În plus, candidatul Irineu Darău, venind din vechiul USR, ar putea rupe voturi de la Dan Barna, ceea ce i-ar spori șansele lui Dacian Cioloș. Însă e loc de surprize!

Un alt detaliu interesant este că echipa lui Dan Barna e formată de oameni din USR, echipa lui Dacian Cioloș de oameni din PLUS, iar a lui Irineu Darău de vechii oameni ai lui Nicușor Dan, asta deși se alege președintele partidului USR PLUS. Tocmai aceste echipe fără echilibru politic ar putea fi startul unor conflicte majore în USR PLUS, după 2 octombrie, punându-se problema reprezentativității corecte a interesului celor două partide ce au fuzionat.

Congresul USR PLUS, care va avea loc în 2 octombrie, e mai puțin vizibil public, din cauza Congresului PNL, până de curând cu scandal, ce-i ia fața. Totuși, tocmai acest Congres ar putea oferi surpriza momentului pe scena politică.

DCNews a realizat un sondaj pentru a vedea pe cine ar prefera oamenii la conducerea USR PLUS, iar rezultatul e surprinzător:

Irineu Darău - 71% (7319 voturi)

Dacian Cioloș - 20,8% (2143 voturi)

Dan Barna- 8,3% (853 voturi)

În această situație sunt următoarele variante:

- a fost votat răul cel mai mic.

- a fost un vot anti-Barna & Cioloș

- a fost dat un vot pro-Darău.