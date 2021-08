Cine e cu adevărat al treilea candidat pentru șefia USR-PLUS, Irineu Darău. Șansă nesperată

Irineu Darău, senator USR de Brașov, și-a prezentat astăzi candidatura pentru șefia USR PLUS. În discursul său acesta a declarat că termenul care descrie cel mai bine prezența formațiunii la guvernare este acela de ”balama”, relatează Agerpres.

”Candidez la funcţia de preşedinte al USR PLUS pentru că partidul nostru, din punctul meu de vedere, s-a prăbuşit. Să ne uităm pe numere, între europarlamentare şi ce ştim acum. Termenul care descrie prezenţa USR PLUS la guvernare este de balama şi dacă vom continua astfel riscăm să ajungem cel mult balamaua de la geamul de la baie. Candidatura mea reprezintă apelul de trezire adresat fiecărui membru al USR PLUS care şi-a rupt din resursele personale şi profesionale pentru a schimba lucrurile în bine, care nu se mai regăseşte într-o structură politică ineficientă, condusă de o grupare discreţionară pe drumul accelerat spre irelevanţa politică”, a afirmat Darău, la Comitetul Politic al USR PLUS.

Dărău, atac la adresa lui Barna și Cioloș

Totodată, Dărău i-a atacat pe Dan Barn și pe Dacian Cioloș, spunând că necesar ca: „proiectul USR PLUS să fie scos din mâinile unor găşti acaparatoare conduse sau girate de Barna şi Cioloş”.

„Tot membru cu membru suntem datori să ne recuperăm proiectul din mâinile unor găşti acaparatoare conduse sau girate de Barna şi Cioloş care zi de zi închistează guvernarea internă în clientelism şi autoritarism, iar evoluţia la guvernarea României este în poziţia capului plecat. Zi de zi pierdem români care ne-au acordat încredere prin vot şi oameni valoroşi din partid. Trăim sub conducerea unei echipe cu nume liberal, dar cu metehne totalitariste, care a normalizat deficitul de democraţie, statul de drept la coada numirilor şi expulzarea sau cenzurarea oricăror voci independente”, a adăugat senatorul.

Cine e cu adevărat Irineu Darău

Istoricul Marius Oprea a scris, într-un articol de opinie pentru Mediafax, cine este cu adevărat Irineu Darău. Senatorul USR de Brașov e nepot de preot și fost deținut politic. Candidatura lui Irineu Darău pare că-l stânjenește pe Dan Barna, ce a vrut să pară inițial relaxat. Marius Oprea punctează, de asemenea, că platforma lui Irineu Darău tratează cu respect Biserica și tradițiile. În urma declarațiilor mai sus amintite, istoricul remarcă că tânărul senator spune ceea ce simt mai toți membrii USR PLUS, fiind necruțător cu șefii săi. El s-ar adresa miilor de activiști din partid care au sperat în schimbarea mult invocată, însă încrederea le-a fost înșelată. Irineu Darău, specialist IT, este susținut de oameni cu aceeași educație ca el, departe de derapaje tip ”Bulai”, mai spune Marius Oprea. El conchide că dacă va câștiga Irineu Darău șefia USR PLUS, partidul va avea ocazia nesperată să revină ceea ce și-a propus să fie.