Dan Barna vrea șefia USR PLUS, dar electoratul ”Facebook” îl face PRAF: Politician de cauciuc. Nici nu o să știți unde e ușa!

Senatorul USR de Brașov, Irineu Darău, vine cu un mesaj puternic împotriva lui Dacian Cioloș și a lui Dan Barna, nu se ferește de critici și să fie vocea membrilor simpli de partid, acei membri din spatele succesului USR PLUS. În același timp, are credințe pur românești.

Pe de altă parte, Dan Barna vede în USR PLUS cel mai important fenomen politic din ultimii zeci de ani din România. În același timp, ține să asigure că știe de unde a plecat.

”Vă mulțumesc tuturor pentru șansa de a fi parte din ceea ce este, cred eu, cel mai important fenomen politic al ultimelor zeci de ani din România: USR PLUS. Pentru că USR PLUS e singurul partid ai cărui membri vin autentic din societatea civilă reală. Nu mi-e teamă să spun răspicat că USR PLUS este diferit. Pentru că nu numai că am înțeles nevoia unei schimbări radicale în societatea românească, dar am făcut ceva ca ea să devină realitate. Mi-am depus astăzi candidatura pentru funcția președinte al USR PLUS.

Știu de unde am plecat. Știu și înțeleg exact unde suntem acum. Știu unde trebuie să ajungem ca să îndeplinim așteptările celor care ne-au trimis aici. Acesta este motivul pentru care candidez și pentru care le cer colegilor mei să fie alături de mine, în baza credinței că nu poți face politică decât la firul ierbii. Nu poți face politică decât stând permanent de vorbă cu oamenii și intern și extern. Nu poți face politică decât fiind prezent. Minut cu minut, oră cu oră, zi după zi.

Când ești la guvernare politica nu mai înseamnă postări de succes pe Facebook. Aici ele ne ajută puțin. Politica înseamnă negociere obositoare și încăpățânată pentru fiecare obiectiv pe care ni l-am propus. Politica înseamnă să te lupți alături de Cătălin Drulă pentru banii de autostrăzi și căi ferate, alături de Cristian Ghinea pentru proiectul de țară care e PNRR, alături de Ioana Mihăilă pentru spitale și medicamente, alături de Claudiu Năsui pentru eficiență în economie, alături de Stelian Ion pentru o justiție corectă și sănătoasă , alături de Ciprian Teleman pentru resurse în cercetare. Și alături de Dominic sau Lucian sau Elena sau Clotilde sau Radu sau Gabi sau ceilalți colegi primari pentru comunități locale.

Mai avem multe de făcut împreună pentru România.

De aceea, vin în fața colegilor din USR PLUS și le cer încrederea și sprijinul pentru un nou mandat prin care să consolidăm USR PLUS la guvernare în 2024. Avem datoria morală să ne ducem la bun sfârșit angajamentele și reformele asumate pentru o Românie modernă, iar aceste 8 luni sunt doar începutul USR PLUS la guvernare. Avem datoria să ducem această țară mai departe. Guvernarea națională și guvernarea locală nu pot fi lăsate pe mâna celor care nu și-au schimbat metodele în 30 de ani. Suntem aici și rămânem aici.

Am fost acolo în 2016. Am fost acolo în 2020. Suntem aici. Vom fi acolo în 2024! Noi am arătat că se poate și altfel. Guvernare cu fața la oameni și gândul la viitor” scrie Dan Barna, pe Facebook.

A venit momentul pasului în spate pentru Dan Barna?

Acum câțiva ani, USR PLUS era văzut ca partidul ”Facebook”, întreaga rețea socială fiind favorabilă USR. Atunci s-a văzut și puterea Facebook de a decide Puterea. Dacă ne uităm astăzi la mesajele primite de Dan Barna în urma mesajului de mai sus, am putea spune că ar fi momentul retragerii pentru cel care a intrat de pe o poziție de forță în asocierea cu Dacian Cioloș, cu un USR mult mai puternic și mai mare decât PLUS.

Electoratul ”Facebook”, DEZAMĂGIT

Iată ce mesaje a primit:

”Văd ca sunteți foarte iubit cu foarte multe realizări... băgați în sac, acum, că viitorul nu-l văd prea roz. Un dezamăgit!

Nu mai deranjați poporul român. Treceți ca rața prin apă și duceți-vă învârtindu-vă, cât mai repede.

USR nu e altfel. Vezi filiala BN. E doar un alt partid cu cei care vor la ciolan, manipulatori și mincinoși pe care i-ai sprijinit. Păcat, ar fi putut fi într-adevăr altfel, dar setea de putere le-a luat mințile.

Nu vă mai prinde pe niciunul anul 2024 pentru că românii s-au deșteptat și în curând veți fi toți dați jos.

Este bine că sunteți optimist. În 2024 nu veți mai fi la guvernare, dar cu puțin noroc poate treceți pragul de 5% la alegerile parlamentare. Din anumite interese, ați tolerat hoția și prostia, motiv pentru care veți avea mult de pierdut.

Băieți.... așa nasol va fi la urmă că nici nu o sa știți unde-i ușa!

Ești un politician de cauciuc, un simulacru, o nulitate împinsă în față. Această postare de o demagogie tristă, este măsura a ceea ce ești: o secătură!

Doamne ajuta sa dispăreți la fel de repede cum ați apărut!

Falsa manipulare USR este în regres. Dați-vă la o parte!”.

Și astfel de mesaje au curs cu sutele.

Procent devastator. Barna, PRĂBUȘIT

Pe DCNews.ro este în desfășurare un sondaj, de puțin timp. Întrebați cine ar trebui să câștige șefia USR PLUS, 75% au răspuns Irineu Darău, urmat fiind de Dacian Cioloș, la 16%, și Dan Barna, la doar 7%. Încă se poate vota, procentele pot fi răsturnate, la un număr mai mare de voturi, dar, în acest sondaj, până acum, Dan Barna nu e finalist.

În final, e foarte inspirat hashtagul #amfostacolo pentru Dan Barna, pentru că pare că-i va rămâne doar atât, trecutul.