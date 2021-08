Chirieac, reacție la declarațiile lui Iohannis. „Spune stați cuminți că totul e în regulă. Realitatea îl contrazice flagrant”

„Primul sentiment pe care îl am este că domnul președinte Iohannis vorbește despre Germania, nu despre țara noastră. Să-mi spui să privim relaxați că economia crește, că pandemia este sub control... Economia „crește” în momentul în care România are cea mai ridicată rată de împrumuturi și cele mai mari împrumuturi din istoria sa în valoare absolută. Nu știm cum vom achita aceste împrumuturi”, a transmis analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

„Guvernarea n-a fost afectată de războiul din Partidul Național Liberal”, a spus prezentatoarea Lorena Burlacu, citându-l pe președinte. „Iarăși, vine domnul Orban și spune că forțe exterioare s-au implicat în campania electorală. Vine domnul senator Virgil Guran și spune că statul subteran îi face dosar penal la DNA. Dar guvernarea nu a avut de suferit!”, a răspuns Chirieac.

Coaliția cică funcționează, dar nu prea

„Coaliția cică ar funcționa. Păi ar funcționa la aberațiile care se petrec la Ministerul Transporturilor, la domnul Drulă? Cu CFR-ul, cu trenurile, cu toate care se întâmplă, cu aeroportul Otopeni care ia foc?”, a mai spus analistul politic.

„Sigur, președintele face probabil ceea ce trebuie să facă un președinte – să dea un mesaj pozitiv, să spună «Stați cuminți că e totul în regulă». Dar realitatea din România îl contrazice flagrant. În Germania o fi cum a spus domnia sa.

Pandemia nu este sub niciun control, începe valul patru. Ne anunță specialiștii că numărul de infectări crește asimptotic, avem un eșec al campaniei de comunicare la vaccinare. Degeaba campania a fost organizată excepțional de armată, STS, colonelul Gheorghiță, chiar de către președinte. Dar nu poți spune că ai un succes când ai a doua cea mai mică rată de vaccinare din UE”, a continuat el. „Neavând încredere în guvern, oamenii nu se vaccinează, pur și simplu”.

