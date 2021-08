Iohannis, iritat de întrebările privind scenariile din valul 4: Să pună mâna pe ziar. Sunt aceleaşi!

"Lucrurile momentan sunt în zona verde, să spun aşa. Avem o creştere a numărului de infectări, dar suntem departe de un val mare. Sper să rămânem aşa departe, dacă ne vaccinăm. Trebuie ca toată lumea să îşi facă treaba, să existe dezinfectant, să se facă testări, lumea să fie încurajată să se vaccineze.

Dacă, totuşi, apare valul 4 mai intens, atunci sigur că se vor lua măsuri, aşa cum s-au luat şi anul trecut. În funcţie de incidenţa din fiecare localitate, se vor trece şcolile pe diferite formate, se vor lua măsuri. Nu e nimic nou. Mă surprinde când aud pe câte unii care vor să îşi dea importanţă când întreabă de scenarii. Ele sunt arhicunoscute, sunt cele cu care am gestionat pandemia aproape doi ani. Despre ce vorbim aici? Cine întreabă aşa ceva, nu are decât să pună mâna pe ziar să vadă cum am făcut anul trecut. Exact aşa vom face şi anul acesta", a declarat Klaus Iohannis.

Tulpina Delta, dominantă în România

Peste 260 de infectări cu varianta Delta a coronavirusului au fost înregistrate până acum în România, anunță Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Infectările cu tulpina Delta au crescut de la 1,5% la 13%.

Potrivit raportului INSP transmis marți, până la 1 august au fost raportate 2.610 secvențieri. Din acestea au fost confirmate 2.009 cazuri de variante SARS-CoV-2 care determină îngrijorare.

Rata de confirmare cu noi variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare este de 77%.

Dintre cele 2.009 cazuri, 262 sunt cu tulpina Delta, 23 cu tulpina Gamma, 11 cu tulpina Beta și 1.713 cu tulpina Alpha.

În privința cazurilor confirmate cu tulpina Delta, INSP anunță un trend crescător, de la 1,5% în urmă cu două luni la 13% în ultima săptămână din luna iulie.

Din cele 262 de cazuri cu varianta Delta, 42% (110 cazuri) se află în 56 focare, dintre care 48 familiale (77 cazuri) și opt de colectivitate (33 cazuri), din București (11) și 13 județe: Argeș (5), Bacău (3), Brașov (1), Brăila (1), Botoșani (1), Călărași (5), Constanța (2), Dolj (5), Ilfov (6), Iași (10), Olt (1), Teleorman (3) și Timiș (2).

Dintre focare, pentru opt a fost menționat istoric de călătorie în Finlanda (1), India (3), Italia (1), Spania (1), Turcia (1), UK (1).