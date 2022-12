Ce videoclipuri vor fi strict interzise pe TikTok, după ce mai mulți specialiști și-au exprimat îngrijorarea

În septembrie, co-directorii medicali de la Melanoma Institute Australia, prof. Georgina Long și prof. Richard Scolyer, vorbind la National Press Club, au contestat aplicația de socializare pentru popularul său hashtag #sunburnchallenge, notează The Guardian.

Vorbind alături de sportiva olimpică și supraviețuitoarea melanomului Cate Campbell, Long a avertizat că ingluencerii de pe rețelele de socializare idealizează bronzarea și răspândesc hashtag-uri precum „sunburned tanlines”, care au avut peste 200 de milioane de vizualizări.

Ea a cerut platformelor, posturilor de televiziune și influențelor să „schimbe narațiunea culturală despre arsurile solare și bronzare” în Australia, care, alături de Noua Zeelandă, are cea mai mare incidență a cancerului de piele și cea mai mare rată a mortalității din lume.

Ca răspuns, TikTok a anunțat o campanie de educație pe scară largă care va impune un banner pop-up pentru un conținut antibronzant – și pentru toate căutările despre bronz, vară și arsuri solare.

Campania, care vizează persoanele între 20 și 39 de ani, va elimina, de asemenea, conținutul legat de activitățile de bronzare „periculoase”, inclusiv popularul hashtag #sunburnchallenge, care are peste 8,4 milioane de vizualizări în întreaga lume.

TikTok devine librărie. Cărțile recomandate vor fi disponibile în aplicație

TikTok va avea o nouă opțiune, dată fiind comunitatea iubitorilor de lectură, aflată în continuă creștere.

TikTok s-a dovedit a fi o modalitate de mare succes de a promova cărțile în ultimii ani, editorii atribuind popularitatea cărților precum It Ends With Us de Colleen Hoover și The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, în mare parte, recomandărilor din aplicație. Acum, TikTok a decis să vândă cărți în mod direct, anunțând parteneriate cu editorii HarperCollins UK, WH Smith, Bloomsbury și bookshop.org, care vor vinde cărți prin intermediul pieței online TikTok.

#BookTok este unul dintre cele mai populare hashtag-uri ale platformei de socializare, ajungând până în prezent la peste 90 de miliarde de vizualizări și, drept urmare, TikTok a format mai multe parteneriate pe baza succesului avut, inclusiv cu festivalul Hay și cu editorul Penguin Random House (PRH), din septembrie, utilizatorii aplicației putând eticheta orice titlu PRH în videoclipurile lor.

Cu toate acestea, aceste noi parteneriate marchează o premieră pentru utilizatorii care au putut cumpăra cărți direct prin TikTok. Orice comerciant înscris la TikTok Shop poate face publicitate și vinde produse utilizatorilor din cadrul aplicației. Piața s-a extins treptat pentru a include articole de modă, electronice de larg consum, produse de înfrumusețare și produse proaspete ori congelatem iar acum cărți.

Directorul senior pentru comerțul electronic de pe TikTok Shop, Patrick Nommensen, a spus că ”a fost incredibil să asist la creșterea comunității BookTok, împărtășind pasiunea pentru lectură și remodelând lumea publicării în acest proces.”

Între timp, Nicole Vanderbilt, managing director la bookshop.org, a declarat pentru The Guardian că ”suntem încântați să colaborăm cu TikTok Shop, nu numai pentru a oferi BookTokers și comunităților lor o altă modalitate de a cumpăra de la librăriile independente prin bookshop.org, ci și pentru a ajuta librăriile să-și îmbunătățească propriile abilități de relaționare cu comunitatea BookTok.”

Cu toate acestea, creșterea comercializărilot de pe BookTok nu a fost întotdeauna primită pozitiv de către utilizatorii TikTok. Când un club de carte TikTok a fost lansat la începutul acestui an, un utilizator aș aplicației TheLibbyRuth a spus: „În timp ce îmi place conținutul creat de companii, cred că cea mai bună parte a TikTok este aspectul autentic și neșlefuit al acestuia și nu mi-ar plăcea să văd că devine excesiv comercializat, mai ales cu lipsa diversității în publicare.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News