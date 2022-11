TikTok devine librărie. Cărțile recomandate vor fi disponibile în aplicație

TikTok s-a dovedit a fi o modalitate de mare succes de a promova cărțile în ultimii ani, editorii atribuind popularitatea cărților precum It Ends With Us de Colleen Hoover și The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, în mare parte, recomandărilor din aplicație. Acum, TikTok a decis să vândă cărți în mod direct, anunțând parteneriate cu editorii HarperCollins UK, WH Smith, Bloomsbury și bookshop.org, care vor vinde cărți prin intermediul pieței online TikTok.

#BookTok este unul dintre cele mai populare hashtag-uri ale platformei de socializare, ajungând până în prezent la peste 90 de miliarde de vizualizări și, drept urmare, TikTok a format mai multe parteneriate pe baza succesului avut, inclusiv cu festivalul Hay și cu editorul Penguin Random House (PRH), din septembrie, utilizatorii aplicației putând eticheta orice titlu PRH în videoclipurile lor.

Cu toate acestea, aceste noi parteneriate marchează o premieră pentru utilizatorii care au putut cumpăra cărți direct prin TikTok. Orice comerciant înscris la TikTok Shop poate face publicitate și vinde produse utilizatorilor din cadrul aplicației. Piața s-a extins treptat pentru a include articole de modă, electronice de larg consum, produse de înfrumusețare și produse proaspete ori congelatem iar acum cărți.

Aspectul BookTok, criticat de utilizatorii altor platforme

Directorul senior pentru comerțul electronic de pe TikTok Shop, Patrick Nommensen, a spus că ”a fost incredibil să asist la creșterea comunității BookTok, împărtășind pasiunea pentru lectură și remodelând lumea publicării în acest proces.”

Între timp, Nicole Vanderbilt, managing director la bookshop.org, a declarat pentru The Guardian că ”suntem încântați să colaborăm cu TikTok Shop, nu numai pentru a oferi BookTokers și comunităților lor o altă modalitate de a cumpăra de la librăriile independente prin bookshop.org, ci și pentru a ajuta librăriile să-și îmbunătățească propriile abilități de relaționare cu comunitatea BookTok.”

Cu toate acestea, creșterea comercializărilot de pe BookTok nu a fost întotdeauna primită pozitiv de către utilizatorii TikTok. Când un club de carte TikTok a fost lansat la începutul acestui an, un utilizator aș aplicației TheLibbyRuth a spus: „În timp ce îmi place conținutul creat de companii, cred că cea mai bună parte a TikTok este aspectul autentic și neșlefuit al acestuia și nu mi-ar plăcea să văd că devine excesiv comercializat, mai ales cu lipsa diversității în publicare.”

Angajații chinezi ai TikTok pot accesa datele utilizatorilor europeni

TikTok și-a actualizat politicile de confidențialitate pentru utilizatorii europeni, adăugând anexe explicite despre cum datele personale din aplicație pot fi vizualizate de angajații din China. Actualizarea se aliniază cu ceea ce directorii TikTok au afirmat public. Dar adăugarea reflectă controlul intens cu care TikTok s-a confruntat în privința fluxurilor sale internaționale de date.

Anunțul, despre care TikTok a spus că are drept scop să ofere o mai mare transparență, se aplică utilizatorilor din Spațiul Economic European, Marea Britanie și Elveția, dar nu Statelor Unite, deși TikTok a spus că stochează datele utilizatorilor europeni din SUA și Singapore. Pe lângă China, datele TikTok pot fi gestionate de angajați din țări precum Brazilia, Canada, Israel, Japonia, Malaezia, Filipine, Singapore, Coreea de Sud și SUA, a transmis compania. Citește mai multe AICI

