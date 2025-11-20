Buzău: Opt candidați înscriși la alegerile pentru funcția de președinte al CJ

Primul dosar conținând listele de susținători depus și validat de BECJ a fost cel al candidatului independent Silviu Iordache, antreprenor și fost prefect al județului Buzău.

Știu că obiectivul este ambițios și că va fi o campanie grea, într-un județ care de 35 de ani este roșu, dar cred în oameni. Cred în buzoienii care s-au săturat de vorbe goale și de promisiuni de partid. Cred că putem schimba direcția și putem face din Buzău un județ care funcționează pentru cetățeni, nu pentru interese politice, a transmis independentul, cu ocazia lansării candidaturii.

Cea de-a doua candidatură validată este propunerea Partidului SOS România, Adrian Dogaru, urmată de cea a Partidului Oamenilor Tineri (POT), Dragoș Eugen Brînzea.

Sunt născut, crescut, educat în Buzău și de 25 de ani sunt buzoian prin definiție. Mi-am dorit o schimbare în 2024 și am văzut în POT acea oportunitate de a aduce schimbarea și sunt convins că de la Buzău poate pleca schimbarea în toată România, a precizat Dragoș Eugen Brînzea, cu ocazia depunerii candidaturii.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a propus la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru funcția de președinte al CJ Buzău, pe Ștefăniță Alin Avrămescu.

Campania mea nu este împotriva cuiva, este pentru Buzău. Pentru un județ care poate fi pus pe calea dezvoltării după 35 de ani în care a fost captivat de aceleași familii politice care își pasează puterea din generație în generație. Singura alternativă reală la coaliția PSD - PNL - USR suntem noi, cei de la AUR, a transmis pe Facebook, cu ocazia depunerii candidaturii, Alin Avrămescu.

Lista candidaților este completată de Gheorghe Gabriel Pană, din partea Acțiunii Conservatoare (AC), și Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al Partidului Național Liberal (PNL) și Uniunii Salvați România (USR).

Îi asigur pe buzoieni că, după data de 7 decembrie, vor vedea o altă administrație locală, la nivelul CJ, a transmis după depunerea candidaturii, candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru.

Lista candidaturilor este continuată de către Marcel Ciolacu, fost premier al României, propus la CJ Buzău de Partidul Social Democrat (PSD).

Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală, unde am fost de la consilier municipal, consilier județean, viceprimar la prefect interimar, unde știu cel mai bine. Am fost președintele Comisiei de Cod administrativ, cunosc legile foarte bine și vreau toată experiența pe care am acumulat-o în acești ani, cât am stat mai mult la București și în Legislativ, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, cu partenerii mei să implementăm pentru Buzău ceea ce ne dorim cu toții, a transmis, după depunerea candidaturii, Marcel Ciolacu.

Lista este încheiată de către Mihai Budescu, din partea Partidului România Mare (PRM).

Sunt opt candidați, nu au fost probleme la depunerea candidaturilor, au fost validate prin hotărâri, pe 22 noiembrie începe campania electorală. Este vorba despre Avramescu Ștefănăniță Alin de la AUR, Brînzea Dragos Eugen - POT, Dogaru Adrian - SOS România, Iordache Silviu, candidat independent, Moraru Mihai Răzvan, alianța PNL-USR, Ciolacu Ion Marcel - PSD, Pană Gheorghe Gabriel - AC și Budescu Mihai din partea PRM, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt și locțiitorul președintelui BECJ, Daniel Cristian Pîslaru. (Agerpres)