10 comenzi rapide de la tastatură care vă ajută să lucrați de trei ori mai repede

Sunteți sigur că aveți excelente abilități informatice? Majoritatea nu cunosc nici măcar comenzile de bază de la tastatură. Ei bine, la sigur comenzile Ctrl + C și Ctrl + V sunt cele mai des folosite de mai toţi! Studiile demonstrează (și orice programator va confirma) că aceste comenzi rapide vă ajută să lucrați mai rapid și să economisiți timp

Iată care sunt principalele combinații de taste.

1. Alt + F4

Acțiune: Închideți programul curent.

Utilitate: Pentru a nu duce cursorul mouse-ului în colțul din dreapta sus al ecranului spre butonul Close.

2. Win + L

Acțiune: Blocați ecranul.

Utilitate: Dacă vreți să vă ascundeți activitatea.

3. Ctrl + Shift + T

Acțiune: Restabiliți fereastră închisă.

Utilitate: Dacă accidental închideți fereastra dorită în browser.

4. Ctrl + Shift + Esc

Acțiune: Deschideți Managerul de activități.

Utilitate: Dacă computerul se blochează, această combinație va arăta imediat o listă cu toate procesele care rulează.

5. Alt + Tab

Acțiune: Navigare între programe.

Utilitate: Este mult mai rapid decât să folosiți mouse-ul.

6. Ctrl + Tab

Acțiune: Navigare între paginile deschise.

Utilitate: Permite să navigați cu ușurință printre paginile deschise în browser.

7. Win + Tab

Acțiune: Afișează toate ferestrele deschise.

Utilitate: Este foarte convenabil să navigați între ferestre atunci, când sunt multe.

8. Win + D

Acțiune: Minimizați/restaurați toate ferestrele.

Utilitate: Foarte util dacă vreți să vă ascundeți activitatea.

9. Alt + D

Acțiune: Selectarea barei de adrese.

Utilitate: Este foarte convenabil când trebuie să copiați rapid adresa.

10. Alt + Backspace

La ce foloseşte cu adevărat butonul Windows de pe tastatură

Butonul cu logo-ul Windows e cunoscut de utilizatorii PC, însă te-ai gândit vreodată ce funcţii are? Pe lângă deschiderea meniului Start, butonul îti poate oferi zeci de scurtături în Windows 10, scrie Tech Republic.

Una dintre cele mai puternice si, probabil, cel mai rar folosite scurtături Windows folosesc butonul cu acest logo.

LISTA COMPLETĂ DE SCURTĂTURI CU BUTONUL WINDOWS

1.Windows - închide sau deschide meniul Start

2. Windows + Pause (sau Insert) - deschide căsuța de dialog System Properties (Proprietățile Sistemului)

3. Windows + D - arată desktop

4. Windows + M - minimizează toate ferestrele

5. Windows + Shift + M - redeschide ferestrele minimizate

6. Windows + E - deschide calculatorul

7. Windows + F - deschide un dialog de Feedback

8. Windows + Ctrl + F - caută un anumit calculator (dacă eșți într-o rețea)

9. Windows + L - blochează calculatorul sau schimbă user-ul

10. Windows + R - deschide căsuța de Run

11. Windows + T - navighezi prin programele din Taskbar

12. Windows + număr - deschide programul prins de Taskbar ce are poziția indicată de număr (dacă programul e deja deschis, se va face trecerea la el)

13. Windows + Shift + număr - deschide o nouă instanța a programului prins de Taskbar indicat de număr

14. Windows + Ctrl + număr - mutarea către ultima fereastră activă a programului prins de Taskbar ce are poziția indicată de numărul ales

15. Windows + Alt + număr - deschide lista Jump pentru programul prins de Taskbar ce are poziția indicată de numărul ales

16. Windows + Tab - navigarea programelor din Taskbar cu ajutorul interfeței Aero Flip 3-D

17. Windows + Ctrl + Tab - poți folosi săgețile de pe tastatură pentru a naviga programele din Taskbar în Aero Flip 3-D

18. Windows + Ctrl + B - mutarea către programul ce ți-a trimis un mesaj în aria de notificări

19. Windows + V - deschide aplicația Clipboard

20. Windows + săgeata îndreptată în sus - maximizarea ferestrei

21. Windows + săgeata îndreptată spre stânga - maximizarea ferestrei din partea stânga a ecranului

22. Windows + săgeata îndreptată spre dreapta - maximizarea ferestrei din partea dreapta a ecranului

23. Windows + săgeata îndrepta în jos - minimizarea tuturor ferestrelor

24. Windows + Home - minimizarea tuturor ferestrelor cu excepția celei active

25. Windows + Shift + săgeata îndreptată în sus - întinderea ferestrei către partea de sus sau jos a ecranului

26. Windows + Shift + săgeata îndreptată spre stânga sau dreapta - mutarea unei ferestre pe un alt monitor aflat în stânga/dreapta

27. Windows + P - alege modul de afișare de prezentare

28. Windows + G - deschide meniul de Jocuri

29. Windows + U - deschide Ease Of Access Center

30. Windows + X - deschide meniul de context din Star

31. Windows +. Sau +; - deschide ferestra cu emoji-uri

32. Windows + Ctrl + M - deschide aplicația Magnifier

