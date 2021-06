Windows 11 este aproape realitate. Windows 10 dispare în 2025

Conform The Verge, data de 14 octombrie 2025 va marca puțin peste un deceniu de la lansarea sistemului de operare despre care Microsoft a spus că este ultima versiune. Compania americană de software a făcut actualizarea privind finalul Windows 10 pe pagina oficială de suport a sistemului de operare. Astfel, este prima oară când Microsoft vorbește despre finalul Windows 10.

Nu se știe exact când a fost actualizat documentul privind actualizările, însă publicația Thurrott a transmis că înainte se vorbea doar despre anumite versiuni ale Windows 10 care urmau să nu mai primească actualizări, nu sistemul de operare în sine. Astfel, toate semnalele duc către apariția unei noi versiuni de Windows, cel mai probabil versiunea 11.

Microsoft a tot dat indicii că Windows 11 este gata de lansare. Producătorul de software american va avea un eveniment special pentru sistemul de operare în care va dezvălui „următoarea generație” de Windows, săptămâna trecută. Acesta începe la 11 dimineața, iar fereastra marcă înregistrată a Windows făcea o umbră cu conturul aceluiași număr. Tot 11, de această dată minute, a avut și videoclipul prin care Microsoft a vorbit de noul Windows.

Totul se rezumă la schimbări uriașe ale interfeței pentru utilizatori, dar și o regândire a Windows Store. Microsoft a lucrat la ceva numit „Sun Valley”, adică o reîmprospătare totală a Windows. Vor fi și alte schimbări pe care le puteți găsi mai jos.

