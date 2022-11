Vouchere anti-criză, sectorul 1. Platforma, făcută de o firmă cu un USR-ist între acţionari. Armand spune că nu o interesează

Firma căreia i-a fost atribuit contractul de 45.000 euro, prin achiziţie directă, pentru realizarea platformei de înscriere la voucherele anticriză din Sectorul 1 are printre acţionari şi un USR-ist. Primarul Clotilde Armand spune, însă, că nu este interesată de acest lucru.

Proiectul nu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1, dar prin achiziţie directă contractul de 45.000 de euro ajunge la firma Field Zoom Data, unde printre acționari se numără și un USR-ist. Cu toate astea, primarul Clotilde Armand spune că achiziţia s-a desfăşurat în mod transparent, dar şi că preţul este unul foarte bun.

Anunțul pentru dezvoltarea platformei online a fost publicat în sistemul elecronic de achiziții publice pe 7 noiembrie, ora 13:42, valoarea estimată fiind de 221.000 lei (circa 45.216 euro cu TVA).

Ce a cumpărat Primăria? ”Servicii informatice pentru dezvoltarea și operarea unei platforme online pentru colectarea de informații și validarea beneficiarilor tichetelor destinate îmbunătățirii eficienței energetice, conform caiet de sarcini atasat”, este descrierea achiziției.

La ore 14:16 minute, după 34 de minute, firma Field Zoom Data a și depus ofertă, la același preț ca valoarea estimată de autoritate, iar imediat a și primit răspuns de la autoritatea contractantă, scrie G4Media.

Field Zoom Data are un USR-ist printre acţionari

Firma are următorul acționariat, potrivit confidas.ro

Conform sursei citate, Anton Cupcea este membru al USR Sector 1.

Primăria Sectorului 1 a dat deja startul înscrierilor pentru aceste vouchere, în valoare de 1000 de lei per locuitor al Sectorului 1, deşi proiectul nu a fost aprobat în Consiliul Local.

Clotilde Armand spune că nu este interesată că în acţionariatul firmei este un USR-ist

”Anunțul acestei achiziții a respectat absolut toate prevederile legale, întreaga procedură a fost derulată prin SEAP, totul este transparent. Este o achiziție cu atribuire directă, în temeiul legii. Firma respectivă nu are nicio legătură de familie cu conducerea Primăriei. Am aflat că este o persoană acolo, care are 3% din firmă, care este membru USR, dar nu este în conducerea partidului”, a explicat Armand.

"Vorbim de un subiect foarte important, care a generat reacţii în spaţiul public. Şi anume această iniţiativă pur electorală a primarului Clotilde Armand, privitoare la tichete anti-criză. Ele sunt, de fapt, în versiunea doamnei Armand, tichete pro-mită electorală. Pentru că vizează numărul de persoane peste 18 ani, primind fiecare votant al Sectorului 1 suma de 1000 lei. Împreună cu partenerii noştri de la PSD, PNL Sector 1 va prezenta un proiect corect, echitabil, transparent, şi care vizează nevoile oamenilor, nu nevoia de a obţine voturile lor.

Vorbim de sumă acordată per gospodărie, nu per votant, aşa cum vrea dna Armand. Vorbim de termene mult mai scurte, până la 30 aprilie 2023 trebuie plătite aceste sume pentru cetăţeni. Nu până la alegerile locale, cum dorea dna primar să lungească lucrurile, pentru a capitaliza politic acest proiect. Şi, bineînţeles, discutăm despre nevoile reale ale oamenilor. Susţinem că, într-o perioadă complicată, oamenii politici trebuie să se concentreze pe nevoile oamenilor, nu pe alegerile locale. Dna Armand este prinsă în corzile incompatibilităţii de ANI, de Prefectura Bucureşti, cu sesizări la Parchet pe speţe flagrante în care şi-a plătit singură bani din proiecte europene. Pe surse, am înţeles că a încercat să îi dea înapoi, ca să îşi acopere urmele. Acest subiect nu poate dispărea, pentru că încearcă să îi mituiască pe cetăţenii sectorului 1 cu 1000 lei.

Cea mai mare dezamăgire pe care noi o avem faţă de această persoană este că este un simplu politruc. Nu a demonstrat decât incompetenţă şi iată, corupţie, incompatibilitate, în Sectorul 1. Nu este cu nimic diferită faţă de politrucii pe care i-a criticat atâta timp", a declarat Sebastian Burduja la sediul Primăriei Sectorului 1. CITEŞTE AICI MAI MULTE

