Vouchere anti-criză. PNL şi PSD Sector 1, atacuri frontale la Clotilde. "Un simplu politruc, nu a demonstrat decât incompetenţă şi corupţie"/ "Voucherele nu rezolvă problemele. Soluţie de avarie"

Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, şi Florin Manole, preşedintele PSD Sector 1, au anunţat un proiect diferit pentru voucherele pe care primarul Clotilde Armand voia să le dea locuitorilor din sector pentru facturi. În plus, cei doi au lansat şi mai multe critici la adresa primarului.

"Vorbim de un subiect foarte important, care a generat reacţii în spaţiul public. Şi anume această iniţiativă pur electorală a primarului Clotilde Armand, privitoare la tichete anti-criză. Ele sunt, de fapt, în versiunea doamnei Armand, tichete pro-mită electorală. Pentru că vizează numărul de persoane peste 18 ani, primind fiecare votant al Sectorului 1 suma de 1000 lei. Împreună cu partenerii noştri de la PSD, PNL Sector 1 va prezenta un proiect corect, echitabil, transparent, şi care vizează nevoile oamenilor, nu nevoia de a obţine voturile lor.

Vorbim de sumă acordată per gospodărie, nu per votant, aşa cum vrea dna Armand. Vorbim de termene mult mai scurte, până la 30 aprilie 2023 trebuie plătite aceste sume pentru cetăţeni. Nu până la alegerile locale, cum dorea dna primar să lungească lucrurile, pentru a capitaliza politic acest proiect. Şi, bineînţeles, discutăm despre nevoile reale ale oamenilor. Susţinem că, într-o perioadă complicată, oamenii politici trebuie să se concentreze pe nevoile oamenilor, nu pe alegerile locale. Dna Armand este prinsă în corzile incompatibilităţii de ANI, de Prefectura Bucureşti, cu sesizări la Parchet pe speţe flagrante în care şi-a plătit singură bani din proiecte europene. Pe surse, am înţeles că a încercat să îi dea înapoi, ca să îşi acopere urmele. Acest subiect nu poate dispărea, pentru că încearcă să îi mituiască pe cetăţenii sectorului 1 cu 1000 lei.

Cea mai mare dezamăgire pe care noi o avem faţă de această persoană este că este un simplu politruc. Nu a demonstrat decât incompetenţă şi iată, corupţie, incompatibilitate, în Sectorul 1. Nu este cu nimic diferită faţă de politrucii pe care i-a criticat atâta timp", a declarat Sebastian Burduja la sediul Primăriei Sectorului 1.

Liderul PSD Sector 1, Florin Manole, şi-a început intervenţia cu o înţepătură la adresa primarului Clotilde Armand. "În primul rând, vreau să felicit presa pentru că a reuşit să intre în sediul Primăriei Sectorului 1, este un lucru rar. Doamna Armand a ferecat porţile împărăţiei pentru a nu lăsa transparenţa să se desfăşoare. Nu înţeleg de ce, nu înţeleg de ce de obicei suntem nevoiţi să ţinem conferinţele de presă pe trepte, afară, şi abia astăzi putem face asta înăuntru".

Florin Manole: Am ajuns aici din cauza lipsei de competenţă a administraţiei Sectorului 1

"Am citit de dimineaţă despre licitaţia şi achiziţia directă a contractului pentru o platformă pentru aceste vouchere, către o firmă în care unul dintre acţionari este un membru USR S1. Triste metehne şi lucruri pe care un Consiliu Local nu le poate valida. Platforma aia e făcută pentru un proiect care nu a fost votat, nu există, un proiect pentru care cetăţenii Sectorului 1 au primit zeci de mii de scrisori în care li se promit lucruri nelegale, netrecute prin Consiliu.

Ce propunem noi este un proiect axat pe gospodării, un proiect care să ţină cont de diferenţele de nevoi între cetăţenii Sectorului 1. Nu poţi da sume egale pentru cineva care locuieşte în Primăverii şi cineva care munceşte pentru un salariu mai mic şi locuieşte în Chitila. Sunt distincţii pe care orice cetăţean al Sectorului 1 le face, ar trebui să le facă şi administraţia locală. Care sunt distincţiile? Propunem pentru cetăţenii care au un venit mediu pe gospodărie mai mic decât salariul minim pe economie o sumă de 3000 lei pe gospodărie.

Al doilea prag se referă la salariul mediu, pentru că şi clasa medie are nevoie de sprijin. Acei cetăţeni vor primi suma de 2000 lei pe gospodărie.

Iar toţi ceilalţi cetăţeni, cu venituri mult mai mari, rămân în marja de 1000 lei, pentru că nu am vrut să pedepsim pe nimeni. Nimeni nu trebuie să piardă în urma dezbaterii politice, dar e nevoie de aceste diferenţe de bun simţ, absolut normale.

Ar mai fi o chestiune importantă. Suntem în situaţia de a gestiona acest proiect cu voucherele dintr-un motiv foarte trist şi care arată lipsa de competenţă şi eficienţă a administraţiei locale din Sectorul 1. Au rămas foarte mulţi bani, pentru că nu avem o administraţie care să facă investiţii, care să rezolve problemele pe care cetăţenii le aşteaptă a fi rezolvate. Voucherele astea, indiferent în ce formulă se vor da, nu vor rezolva problema de fond din cartierul Aviaţiei, spre exemplu. Indiferent de cuantumul lor. Acolo e nevoie de o intervenţie a administraţiei, poate un nou CET, o investiţie mai trainică, mai durabilă.

Avem probleme cu pieţele. Vor rezolva voucherele astea problema pieţelor? Nu! Exemplele pot continua!

Avem un proiect care urmează şi politicile publice ale Guvernului, cu sprijinirea diferenţiată pe categorii de venituri, urmează trendurile europene, dar care, din păcate, este un proiect de avarie, de ultimă instanţă. Ajungi la el când nu ai făcut lucruri consistente, când nu ai investiţii, străzi, şcoli, spitale, grădiniţe, creşe, spaţii verzi", a mai punctat Florin Manole.

De unde vin banii

"Sumele sunt mai mari, e drept, dar sunt per gospodărie. În Sectorul 1 avem 208.000 cetăţeni cu vârsta de peste 18 ani, dar nu avem 208.000 gospodării. Sumele sunt mai mari, dar se distribuie pe un număr mai mic de gospodării. Banii sunt din lipsa de investiţii. Nu se face execuţie bugetară pe investiţii în Sectorul 1, pentru că sunt puţine proiecte, şi alea ale PSD şi PNL depuse acum luni sau ani de zile.

Excedentul bugetar de anul trecut a fost de peste 400 milioane lei. Nu e Uniunea Salvaţi România, e Uniunea Scufundaţi România", a mai precizat liderul PSD Sector 1.

"Şi anul acesta, excedentul va fi peste 800 milioane lei", a intervenit Sebastian Burduja.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News