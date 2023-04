Top căutări pe Google legate de schimbările climatice/încălzirea globală

Raportul publicat vineri a fost întocmit pentru a marca Ziua Pământului, eveniment ce are loc în fiecare an, pe data de 22 aprilie.

Potrivit sursei citate, cele mai căutate întrebări pe Google legate de schimbările climatice/încălzirea globală, postate în perioada analizată, au fost, în ordine: 'Ce înseamnă schimbare climatică?', 'Cum să combaţi încălzirea globală?', 'De ce avem nevoie de educaţie privind schimbările climatice?', 'Ce efecte are încălzirea globală asupra mediului?', 'Cum prevenim poluarea?'.

De asemenea, căutările legate de energia solară au fost cele mai populare pe Google, în ultimul an, în România, în categoria mediu şi ecologie. În plus, maşinile şi bicicletele electrice, energia nucleară şi eoliană, poluarea sau reciclarea sunt printre temele de mediu cu cele mai multe căutări înregistrate de motorul de căutare, pe plan local. Cea mai mare creştere de interes în căutările românilor (trending) pe Google legate de mediu din ultimul an se înregistrează pentru schimbările climatice, gazele de şist, fracturarea hidraulică şi secetă.

Temele de mediu cu cele mai multe căutări pe Google, în România (martie 2022 - martie 2023), s-au referit la: Energie solară, Climă, Veganism, Reciclare, Bicicletă electrică, Maşină electrică, Poluare, Schimbări climatice, Energie nucleară şi Energie eoliană.

Totodată, se observă o creştere a căutărilor pe Google Maps pentru locurile prietenoase cu mediul şi/sau în aer liber. Astfel, românii au căutat cu aproape 60% mai mult staţii de încărcare a vehiculelor electrice (faţă de anul anterior), zonele de drumeţii şi cele de picnic au înregistrat, în medie, o dublare a interesului în căutările pe Google Maps în România, alături de magazinele cu mâncare organică şi cele de haine utilizate/second-hand.

Google Maps oferă diferite mijloace utilizatorilor de a face alegeri 'eco-friendly', fie că este vorba despre protecţia mediului, reducerea poluării sau reciclare. Începând de anul trecut, pe Google Maps este disponibilă (inclusiv în România) opţiunea de rută ecologică.

Utilizatorii pot alege să ajungă la destinaţie pe ruta cu cel mai mic consum de carburant, ceea ce se traduce în economie de bani şi reducere a emisiilor de carbon. Cei care au un vehicul electric pot să caute pe Google Maps 'staţie de încărcare electrică' pentru a găsi locaţiile acestora şi alte detalii utile, cum ar fi tipurile de porturi necesare şi vitezele de încărcare.

'Transportul public este opţiunea prietenoasă cu mediul, mai ales când este vorba despre oraşe aglomerate. Google Maps oferă opţiune dedicată de navigare cu transportul public: prin selectarea pictogramei de tranzit în opţiunea de Indicaţii de orientare, se obţin indicaţii către destinaţia dorită cu autobuzul, metroul, trenul şi chiar feribotul (acolo unde este cazul).

Bucureştiul este oraşul care a primit recent o actualizare importantă a navigaţiei cu transportul în comun. Astfel, interfaţa Google Maps pentru transportul public afişează în timp real ora de sosire a vehiculelor în staţie, inclusiv întârzierea faţă de programul de circulaţie, ceea ce ajută la o mai bună programare a călătoriilor', se arată în comunicatul Google.

Reprezentanţii companiei precizează că oricine poate avea contribuţii pe Google Maps în vederea protejării mediului. În acest sens, 'Local guides' este comunitatea utilizatorilor de Google Maps care contribuie cu informaţii despre locurile şi afacerile de pe Google Maps, fie că este vorba despre o recenzie sau adăugarea de atribute unui loc.

'Cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin actualizarea atributelor de reciclare. Astfel, oricine poate afla, uitându-se pe Google Maps, dacă supermarketul apropiat reciclează plastic, de exemplu, sau magazinul de electronice colectează baterii uzate.

Mai mult, pot fi adăugate informaţii despre sustenabilitate pentru o afacere în secţiunea de recenzii, iar într-o recenzie se pot insera detalii despre programele derulate de magazine pentru cei care reciclează (de exemplu: baterii uzate sau ulei alimentar uzat), disponibilitatea terminalelor de reciclare sau alte detalii utile pentru cei care vor să recicleze.

