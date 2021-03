TikTok mizează pe bunătate. Care este noua funcție a aplicației, care va scădea numărul de comentarii negative

Noi funcții ale aplicației TikTok au fost recent lansate, acestea fiind create pentru a scădea numărul de comentarii negative și abuzive, informează RT. Mai multe filtre vor controla conținutul comentariilor, iar o funcție îi va întreba pe utilizatori dacă nu vor să reexamineze ceea ce au scris înainte de a publica.

Scopul noilor funcții este acela de a încuraja utilizatorii sa fie respectuoși, dar și să promoveze bunătatea și toleranța în rândul adolescenților, cei mai înfocați fani ai platformei. TikTok se va alătura unui centru de cercetare al bullyingului, pentru a reduce numărul de cazuri de tineri abuzați prin intermediul platformei.

TikTok launch TWO new comment features to promote kindness



1. NEW Comment Management Tools

Creators can now decide which comments will appear on their content by approving them using the new Comment Management Toolhttps://t.co/vEJETW7iq7 pic.twitter.com/wPHEcJdZGJ