Proteste de amploare în Kazahstan din cauza scumpirii prețului la benzină / video

Manifestațiile au izbucnit inițial în weekend, în orașul Zhanaozen din regiunea Mangystau, bogată în petrol, declanșate de ridicarea plafoanelor de preț la gazele petroliere lichefiate (GPL).

De atunci, s-au răspândit în mai multe orașe, inclusiv în centrul regional Aktau de pe coasta Mării Caspice a țării, precum și într-o tabără de muncitori folosită de subcontractanții celui mai mare producător de petrol din Kazahstan, Tengizchevroil. Protestele au implicat mii de oameni.

