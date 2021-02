Primele fotografii făcute de roverul Perseverance pe Marte

Managerii misiunii de la Jet Propulsion Laboratory au izbucnit în aplauze și urale în timp ce semnalele radio au confirmat că roverul cu șase roți a rezistat coborârii și a ajuns în zona țintă din interiorul craterului Jezero, locul unui lac marțian acum dispărut.

Vehiculul robot a navigat prin spațiu aproape șapte luni, parcurgând 472 milioane km înainte de a intra în atmosfera marțiană cu 19.000 km pe oră.

Debarcarea a reprezentat cea mai riscantă parte a efortului de doi ani, în valoare de 2,7 miliarde de dolari, al cărui scop principal este de a căuta posibile semne fosilizate ale microbilor care ar fi putut trăi pe Marte în urmă cu aproximativ 3 miliarde de ani, când a patra planetă de la soare era mai caldă, mai umedă, oferind condiții favorabile vieții, transmite Mediafax.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ