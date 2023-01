Pancreasul artificial, speranţă pentru diabetici. Când ar putea deveni "accesibil" şi românilor

"Sistemul hibrid cu circuit închis" îi ajută pe pacienți să își gestioneze nivelul de zahăr din sânge fără a fi nevoiți să îl monitorizeze în mod activ pe tot parcursul zilei. Aceasta înseamnă că unele complicații legate de această afecțiune ar putea deveni de domeniul trecutului. Deocamdată, proiectul va fi experimentat în Marea Britanie.

Pompă de insulină la purtător

Ghidul recent publicat de NICE (National Institute for Health and Care Excellence) recomandă ca această tehnologie să fie disponibilă în cadrul serviciului public de sănătate care se luptă să gestioneze cât mai bine această afecțiune. În prezent, tratamentul standard pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 1 implică măsurarea regulată a nivelului de zahăr din sânge, fie prin intermediul unui test de sânge cu un ac în deget, fie prin utilizarea unui monitor continuu de glucoză. Pacienții își pot ține sub control nivelul de zahăr din sânge fie cu ajutorul mai multor injecții zilnice de insulină, fie cu ajutorul unei pompe care injectează insulină sub piele.

Noul sistem de buclă funcționează prin monitorizarea continuă a nivelului de zahăr din sânge și prin transmiterea datelor către o pompă de insulină "purtată pe corp", ce furnizează corect insulina pentru a menține nivelul de zahăr din sânge al pacientului în valori normale. Mark Chapman, director interimar al NICE Medical Technology, a declarat: "Această tehnologie este cea mai bună intervenție pentru a-i ajuta pe pacienți să își controleze diabetul.” Consultarea privind noul proiect medical se va desfășura până la sfârșitul lunii ianuarie.

