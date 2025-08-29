Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură. E imoral și PSD nu poate susține așa ceva

„Am promis românilor și am livrat! Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat”, a afirmat Sorin Grindeanu. El a amintit că acestea privesc companiile de stat și autoritățile de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM), pensiile speciale ale magistraților și sistemul de sănătate.

Sorin Grindeanu a mai zis că aceste reforme sunt „grele și așteptate de foarte mult timp de români”, având ca scop „mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor și prin acces mai mare la sănătate”.

„Am promis românilor şi am livrat! Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat:

- Reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului (PSD)

- Reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD)

- Reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).

Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României. În paralel, consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război și deținuții politici, dar și prin impozitarea câștigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români.

După ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte:

- Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri!

- PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală. La fel cum consider că pentru unitatea Coaliției, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”, a transmis Sorin Grindeanu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum poți economisi până la 300 lei pe lună la factură. În plină criză economică, avem o veste bună. Speli sau gătești la orele astea? Plătești puțin / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News