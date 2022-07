Miercurea Neagră are imn. VIDEO tare difuzat de Diana Tache

Vădit ironică, aceasta a spus că melodia ar trebui să fie noul imn al emisiunii. De fapt, este o înregistrare în care membri ai partidului Naţiune Oameni Împreună (NOI), conduşi de Viorica Dăncilă, mărşăluiau pe străzi şi cântau despre "pace", în timp ce ţineau o pancartă pe care scria "Pacea garantează viitorul omenirii".

"Vă propun un nou imn pentru această frumoasă emisiune. Ştiţi cum se spune, avem caseta, nu ne temem să o difuzăm. Propun acest imn pentru emisiune", a punctat Diana Tache.

"Deci imnul emisiunii. Miercurea Neagră va avea un imn. Vă mulţumim, doamna Tache, sunteţi îngerul nostru păzitor. Haideţi colegii, cum se spunea, vorba lui Mihai Tatulici, dacă regia are caseta, să o difuzeze pe post", a replicat şi Bogdan Chirieac.

"L-am primit zilele trecute", a spus Diana Tache după ce a fost difuzat clipul.

"De unde aţi primit, doamna Tache, acest imn binefăcător?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Apropo de laboratorul de care tot discutăm, am primit un mail de la ceva, ică punct voinea @ nişte securişti punct ro. Nu ştiu despre ce e vorba, nu îmi dau seama exact cine o fi fost. Spunea acolo că vă propunem un imn superb pentru frumoasa emisiune Miercurea Neagră", a explicat Tache, stârnind amuzamentul lui Bogdan Chirieac şi Mugur Ciuvică.

"Deci, ca să ştim, e o persoană complet necunoscută, cu adresa ica.voinea@nistesecuristi.ro, fără diacritice. Acest mail anonim, că este anonim clar!", a mai punctat şi Chirieac, râzând.

"Anonim, clar. De asta am şi menţionat. Aţi auzit cumva dvs de Ica Voinea?", a replicat jurnalista.

De ce mai are nevoie Miercurea Neagră?

"Ştiţi de ce mai are nevoie emisiunea? Îl are deja pe domnul Ciuvică, are imn în acest moment. Ştiţi ce ar mai trebui? Un slogan al emisiunii noastre", a continuat analistul politic.

"Aici dumneavoastră vă pricepeţi", a mai spus Diana Tache.

"Da, domnul Chirieac e creativul", a intervenit şi Mugur Ciuvică.

"Vă propun aşa ceva la întâmplare. Să îi spunem ceva de genul Miercurea Neagră - emisiunea REPER, cu litere de tipar?", a mai precizat Chirieac, cu trimitere la noul partid al lui Dacian Cioloş.

"Vă mulţumesc foarte mult, m-am şi ridicat de pe scaunul pe care sunt aşezată pentru această oră. Vă mulţumesc că vă gândiţi şi la mine, deşi nu sunt acolo. V-am explicat, eu de două săptămâni merg să fac recrutări pentru REPER, că suntem prea puţini. Am rămas tot doi şi-un sfert", a declarat Diana Tache.

Mugur Ciuvică a intervenit din nou, afirmând că "dacă îi spuneţi aşa, ca slogan, trebuie să îi puneţi şi o siglă cumva. Şi faceţi un şuvoi subţire, galben, care curge".

"Cred că se referă la topirea unciei de aur domnul Ciuvică", a precizat Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News