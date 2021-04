Ludovic Orban: Răspunderea politică exclusivă pentru menținerea în funcție a lui Vlad Voiculescu aparține USR PLUS. Privim extrem de îngrijorați

"În ceea ce îl priveşte pe domnul ministru Voiculescu, le-am spus foarte clar colegilor din USR-PLUS că răspunderea politică exclusivă pentru menţinerea sa în funcţie aparţine partidului care îl susţine. În ceea ce ne priveşte, privim extrem de îngrijoraţi la modul în care este gestionat ministerul Sănătăţii, unul dintre cele mai încercate ministere, în condiţiile în care ne confruntăm cu al treilea val al pandemiei. Exigenţa noastră este maximă", a declarat Ludovic Orban după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Întrebat dacă are ceva să îi reproşeze lui Vlad Voiculescu, Ludovic Orban a replicat scurt. "Cu siguranţă, ce am avut de spus, am spus în cadrul reuniunii coaliţiei".

"Cu siguranţă, este unul dintre ministerele în care au apărut foarte multe probleme şi în care este nevoie de o analiză obiectivă şi exigentă asupra modului în care a funcţionat ministerul Sănătăţii. Dacă nu se observă o îmbunătăţire, se poate ajunge până la schimbarea ministrului", a mai spus Ludovic Orban.