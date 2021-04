Orban, intervenție în scandalul Cîțu-Barna pe demiterea miniștrilor: Premierul are dreptul!

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că premierul are dreptul să schimbe orice ministru, dacă există dovezi că acesta nu își îndeplinește atribuțiile, făcând referire la subiectul demiterii lui Vlad Voiculescu.

"Noi susținem foarte clar dreptul premierului că atunci când consideră că un ministru afectează buna funcționare a guvernului, nu își îndeplinește atribuțiile, nu pune în practică programul de guvernare și generează situații care pot pune în pericol buna funcționare a Guvernului, premierul are dreptul constituțional de a propune schimbarea ministrului respectiv. De asemenea, cred că fiecare dintre formațiunile politice din coaliție trebuie să aibă propria evaluare a activităților miniștrilor și atunci când un ministru nu-și face treaba, partidul care l-a propus să fie acela care solicită schimbarea. Cred că este extrem de importantă funcționarea în condiții de performanță a tuturor miniștrilor care compun cabinetul și, repet, premierul are dreptul atunci când are suficiente argumente, conform prevederilor constituționale, să propună schimbarea unor miniștri.", a declarat Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă, după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Reamintim că Dan Barna a declarat că îl susține pe Vlad Voiculescu și că îl consideră un manager bun. Premierul Florin Cîțu, în schimb, a reacționat acid în cazul scandalului de la Spitalul Foișor. "Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici. Să vedem dacă mai există onoare în România.", a scris Cîțu ieri pe Facebook. Demisia lui Vlad Voiculescu este cerută și de mai multe asociații de pacienți. Ministrul Sănătății este acuzat și că a folosit datele cu caracter personal ale pacienților evacuați atunci când i-a sunat pentru a le cere solidaritate față de pacienții COVID:

VEZI ȘI: Dan Barna: Vlad, un manager foarte bun. Îl susținem fără niciun fel de ezitare