Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 12 septembrie, 2024. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49

LOTO. Joi, 12 septembrie, 2024 au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 septembrie, Loteria Română a acordat peste 23.500 de castiguri in valoare totala de peste 1,75 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 28 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,89 milioane de lei (peste 1,99 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,40 milioane de lei (peste 2,29 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 439.400 de lei (peste 88.300 de euro) iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 55.400 de lei (peste 11.000 de euro). La Noroc Plusse inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 124.200 de lei (peste 24.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 703.500 de lei (peste 141.400 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 151.000 de lei (peste 30.300 de euro).

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de duminica, 8 septembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 71.204,60 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Brasov, Constanta, Viseu de Sus, Jud. Maramureș, Tulcea si pe platforma Loteriei Romane bilete.loto.ro.

LOTO. De asemenea, la tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 63.581,60 lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române bilete.loto.ro.

Numere extrase joi, 12 septembrie, 2024

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

