Laborator de Inovație Minieră Inteligentă din Taiyuan. Ren Zhengfei: "Servicii mai bune pentru minele cu 5G"

"Înainte de a răspunde la întrebări, aș dori să fac câteva observații de deschidere. Generațiile noastre anterioare de rețele de comunicații erau îndreptate către a conecta numeroase case și miliarde de oameni. În era 5G însă, conectarea întreprinderilor este principalul obiectiv. Există multe industrii cu care nu suntem prea familiarizați, cum ar fi aeroporturile, porturile, extracția cărbunelui, producția de fier și oțel, producția de automobile și fabricarea avioanelor. De aceea am construit laboratoare comune pentru a afla mai multe despre nevoile acestor industrii.

Laboratorul de inovare minieră inteligentă din Shanxi va oferi servicii mai bune pentru minele cu 5G. Laboratorul este format din 220 de experți, dintre care 53 sunt de la Huawei. Majoritatea acestor experți Huawei sunt specializați în tehnologia electronică. Există, de asemenea, peste 150 de experți în exploatarea cărbunelui din Shanxi, care au vaste cunoștințe despre industrie. Am înființat acest laborator comun și am adoptat un mecanism de conducere comună, în care liderii din industria cărbunelui au un cuvânt de spus asupra aspectelor miniere, în timp ce liderii Huawei au un cuvânt de spus în ceeace privește electronica lucrurilor", a declarat Ren Zhengfei.

Iată mai jos interviul complet

Zhao Donghui, agenția de știri Xinhua: Ați fost la ceremonia de deschidere a laboratorului mai devreme în această dimineață. Încearcă Huawei să își extindă activitatea de bază pentru a-și diversifica portofoliul și poate crea avantaje unice în fiecare industrie în care operează? Care credeți că ar fi un mediu de lucru ideal pentru lucrătorii din minele de cărbune în viitor?

Ren: În primul rând, nu ne vom extinde activitatea de bază. Platforma de bază pe care o oferim pentru exploatarea cărbunelui este aceeași cu cea pe care o oferim pentru uzinele siderurgice, porturi și aeroporturi. Aplicațiile 5G pentru diferite industrii sunt diferite, dar majoritatea tehnologiilor sunt aceleași. Prin urmare, obiectivul nostru principal este de a spori adoptarea sistemelor electronice, software și de calcul în diferite industrii. Alimentate de informații despre modul în care funcționează minele de cărbune, sistemele noastre electronice și software vor putea oferi aplicații și servicii excelente pentru mine. Și dacă putem oferi servicii excelente pentru minele de cărbune, la fel cum Microsoft oferă servicii de informare pentru a sprijini motoarele de aeronave, vom fi creat un modul de servicii remarcabil. Microsoft nu va începe să producă motoare pentru avioane, iar noi nu vom începe să extragem.

Rolul nostru este de a ajuta industria cărbunelui să reducă personalul și să sporească operațiunile fără pilot, pentru a le face munca mai sigură și mai eficientă. Vom face acest lucru, ajutând la reducerea cu 60% a efectivului de personal în scenarii miniere complet mecanizate și inteligente și reducerea cu 10% până la 20% a numărului de lucrători care coboară în tunelurile miniere. Industria cărbunelui este deschisă către sistemele noastre electronice. Sprijinind această industrie, ne putem dezvolta afacerea și putem susține o producție mai eficientă și mai sigură în mine. De asemenea, putem permite muncitorilor din minele de cărbune să „poarte costume și cravate” la locul de muncă și să propulseze industria mașinilor miniere din Shanxi.

Dan Martin, AFP: Domnule Ren, vă mulțumim pentru întâlnirea cu noi. Industria minieră pare foarte interesantă și așteptăm cu nerăbdare să aflăm mai multe despre asta. A trecut un an de când v-ați întâlnit cu media internațională din câte știu. S-au întâmplat multe. Recent au fost câteva știri despre livrările de telefoane Huawei, iar în ceea ce privește extinderea 5G,unele s-ar putea să nu fie cele mai pozitive știri din Europa. Mă întreb dacă ne puteți spune, având în vedere că acum un an erați destul de încrezător în capacitatea Huawei de a supraviețui acestor provocări, dacă sunteți în continuare încrezător?

Ren: Sunt chiar mai încrezător în supraviețuirea Huawei decât eram, pentru că avem mai multe modalități de a depăși acele provocări. Veniturile și profiturile noastre din vânzări în 2020 au fost mai mari decât anul trecut. Dacă aveți timp, ar trebui să vizitați Portul Ningbo, Aeroportul Shenzhen, Aeroportul Internațional Dubai și fabricile de automobile din Germania care utilizează serviciile noastre 5G pentru a vedea personal cum le ajutăm să avanseze. Încă câștigăm încrederea unui număr mare de clienți.

De asemenea, am lansat un program numit Nanniwan. Acest program este destinat să ne ajute să facem progrese în mineritul cărbunelui, siderurgiei și muzicii, precum și în categoriile de produse precum televizoare, computere și tablete.

Livrările noastre de telefoane de ultimă generație au scăzut din cauza lipsei de aprovizionare cu cipuri. Însă susținem progresul realizat de iPhone-ul Apple 12. iPhone 12 a reușit să atingă viteze de descărcare de 1,82 Gbps, făcându-l cel mai bun din lume. Mulți utilizatori de dispozitive de ultimă generație din Europa folosesc iPhone-uri, iar modul în care acele telefoane funcționează în rețelele noastre din Europa este de fapt un semn că ne descurcăm bine. Am contribuit la construirea celor mai bune rețele 5G în multe orașe din întreaga lume: Berlin, München, Madrid, Zurich, Geneva, Amsterdam, Viena, Barcelona, ​​Seul, Bangkok, Hong Kong, Riyadh ... Rețelele noastre din Europa testează performanțele globale ale rețelelor. Faptul că utilizatorii de ultimă generație pot folosi iPhone 12 la maximum din rețelele noastre 5G din Europa este o dovadă a calității rețelelor noastre. Acest lucru ajută la echilibrarea opiniilor față de Huawei în Europa.

Când vine vorba de aplicații 5G, majoritatea companiilor TIC nu s-au gândit la minerit ca la un domeniu în care pot face progrese pe piață, dar am făcut-o. China are în jur de 5.300 de mine de cărbune și 2.700 de minereuri. Dacă putem deservi bine aceste peste 8.000 de mine, ne-am putea extinde serviciile la minele din afara Chinei. Din nou, vă invit să vizitați Portul Tianjin, unde am ajutat la lansarea încărcăturilor și a transportului aproape fără pilot. Sper că vom reuși să obținem un succes similar în industria minieră. Exploatarea fără pilot ar putea avea o mare semnificație pentru minele din regiunile arctice din Canada și Rusia. Foarte puțini oameni sunt dispuși să trăiască pe acele tundre din cauza mediului dur. Acest lucru face ca utilizarea resurselor acolo să fie foarte ineficientă. Întreaga lume ar beneficia dacă am putea folosi aceste resurse prin minerit fără pilot. De ce am ales să începem în Shanxi? Deoarece guvernul Shanxi a fost foarte proactiv în această privință. Dacă vom reuși în Shanxi, experiența noastră poate fi reprodusă în întreaga lume.

Arjun Kharpal, CNBC: Domnule Ren, vă mulțumesc mult că v-ați alăturat astăzi. Am vrut să întreb, de când ați vorbit ultima dată, președintele Biden a spus că va continua să adopte o poziție dură chiar și în ceea ce privește China, dar poate fi un pic mai mult de cooperare. Cum vă pregătiți pentru administrația Biden pe plan intern? Plănuiți schimbări în abordarea Huawei? Și credeți că va retrage vreuna dintre sancțiunile pe care administrația anterioară le-a aplicatîmpotriva Huawei?

Ren: În primul rând, comerțul aduce beneficii ambelor părți. Permiterea companiilor americane să furnizeze bunuri clienților chinezi este favorabilă propriei performanțe financiare. Dacă capacitatea de producție a Huawei s-ar extinde, asta ar însemna că firmele americane ar putea vinde mai mult. Este o situație câștig-câștig. Cred că noua administrație va cântări și echilibra aceste interese pe măsură ce își va lua în considerare politicile. Încă sperăm să putem cumpăra o mulțime de componente, piese și utilaje din SUA, astfel încât companiile din SUA să se poată dezvolta și cu economia chineză.

La mijlocul secolului al XVIII-lea, Marea Britanie a adoptat o politică de închidere față de SUA, care a împins SUA să se ridice ca fiind cea mai puternică țară din lume. Astăzi, SUA ne blochează. Va duce acest lucru la un rezultat neașteptat? Ca afacere, nu avem energia pentru a ne implica într-un vârtej politic. Capetele noastre sunt îngropate în realizarea propriilor produse. Deoarece produsele noastre sunt de înaltă calitate, unii clienți din întreaga lume rămân în continuare cu noi și am reușit să supraviețuim acestui dificil an 2020. Vom continua să ne deservim clienții, creând mai multă valoare pentru ei. Vrem ca aceștia să aibă o credință durabilă în noi și sperăm că nu vor fi influențați din cauza presiunii politice. Sper că noua administrație americană va veni cu politici mai deschise, care sunt în interesul companiilor americane și al economiei SUA în ansamblu.

Unii politicieni americani sunt îngrijorați cu privire la impactul potențial pe care 5G îl poate avea la scară globală. După cum am promis odată, am transfera toate tehnologiile noastre 5G, nu doar licențierea producției către alții. Atâta timp cât SUA o solicită, am transfera totul, de la programele sursă și codul sursă la toate secretele și know-how-ul de proiectare hardware și chiar și la proiectarea cipurilor.

Liu Ruiqiang, Shan Xi Ri Bao: Bună ziua, domnule Ren, sunt jurnalist de la Shanxi Daily. Aș dori să mulțumesc Huawei pentru sprijinul dezvoltării Shanxi. Ați putea să ne spuneți cum se încadrează Laboratorul de inovație minieră inteligentă în prezența globală a Huawei? Ce rol va juca laboratorul, ce schimbări va aduce Shanxi și care este viziunea sa? Cum se vadezvolta Huawei la nivel de afacereîn Shanxi în viitor? Mulțumesc!

Ren: Avem peste 100 de centre de cercetare și laboratoare comune în întreaga lume, dintre care majoritatea sunt specializate în domenii precum matematică, fizică, chimie, biologie și estetică. Un număr mic dintre acestea sunt laboratoare de cercetare aplicată pe care le-am construit împreună cu clienții noștri. De exemplu, am construit laboratoare comune cu telecomunicații unde studiem nevoile clienților de telecomunicații. Acum mergem dincolo de telecomunicații cu acest laborator comun pentru extracția cărbunelui și alte laboratoare comune pentru aplicații de transport în zone precum aeroporturi și porturi maritime. Aceste laboratoare sunt specializate pe cercetare aplicată.

Laboratorul de inovare minieră inteligentă va fi utilizat în principal pentru a sprijini operațiunile din câteva mii de mine de cărbune din Shanxi și alte tipuri de mine. În viitor, conducerea autonomă ne va ajuta să realizăm exploatarea automată a minelor în aer liber. Shanxi face o treabă bună în mineritul cărbunelui, marea majoritate a minelor sale folosind deja echipamente mecanice. Există chiar și câteva mine automatizate. Aplicarea ITC îi va ajuta să realizeze minerit inteligent. De exemplu, există deja dispozitive pentru prevenirea eficientă a exploziei de gaze în minele Shanxi, dar au nevoie de patru cabluri în total: două cabluri de alimentare și două cabluri de semnal. Combinate cu tehnologia noastră, detectoarele de gaz nu mai au nevoie de cabluri. Ei pot transmite date folosind o rețea wireless. Alimentate cu baterii, acestea pot funcționa și pe curenți mai mici de 6mA, care îndeplinesc standardeleactuale de siguranță.

Aceasta înseamnă că detectoarele de gaz pot fi instalate oriunde în tuneluri. Mașinile miniere sunt în mod tradițional conectate la detectoare cu fir. Atunci când utilizați detectoare cu fir, mișcarea mașinilor de minerit înainte este lentă, deoarece acestea trebuie să reconecteze în mod constant totul. Prin conectarea mașinilor miniere la detectoarele de gaz folosind rețele wireless, putem crește productivitatea. Bateriile acestor detectoare de gaz sunt mici și cu putere redusă și trebuie înlocuite doar la fiecare 12-18 luni. Lucrăm cu minele de cărbune din Shanxi la acest sistem de prevenire a exploziei. Acest sistem ar putea ajuta în cele din urmă restul lumii.

Zhao Donghui, Agenția de știri Xinhua: În domeniul exploatării cărbunelui, Huawei a adoptat un model de funcționare numit corp. Veți extinde acest model la alte industrii precum aeroporturi, porturi și siderurgie? Se va extinde Huawei dincolo de activitatea sa principală?

Ren: Acest model nu se limitează la industria cărbunelui. Să vă explic ce este un corp. Acesta este un concept pe care l-am împrumutat de la Google. Practic, un corp reunește oameni de știință care efectuează cercetări de bază, experți în tehnologie, experți în produse, experți în inginerie, experți în vânzări și experți în livrare și service pentru a forma o echipă de încredere. Acest lucru scurtează timpul de introducere pe piață pentru noi produse. Acest model ne permite, de asemenea, să abordăm diferitele noastre afaceri într-un mod mai granular și totul este mult mai eficient.

Au existat deja desfășurări pe scară largă în porturi, dar extracția cărbunelui este prima industrie în care am aplicat acest model de corp. Puteți vizita aeroporturile din Shenzhen, Shanghai și Dubai.

Permiteți-mi să vă dau un exemplu despre ceea ce am făcut. În timpul furtunilor sau a altor tipuri de perturbări, aeroporturile trebuie să realocheze podurile de îmbarcare pentru zboruri. Acest lucru durează, în general, patru ore de lucru manual. Am ajutat la reducerea timpului la doar câteva secunde. În plus, am contribuit la reducerea timpuluidezbor cu 2 minute. Acestea sunt îmbunătățirile pe care le-am făcut.

De asemenea, puteți merge la uzina de fier și oțel Hunan Valin Xiangtan pentru o vizită. Au realizat deja funcționarea fără echipaj a cuptoarelor și laminorilor. La această uzină, topirea și laminarea oțelului sunt realizate de lucrătorii din camera de control purtând costume și cravate. Când vor fi adoptate tehnologiile AR și VR, ele vor putea în esență să vadă substanțele chimice dintr-un cuptor prin ochelari, deci nu va fi nevoie să scoateți aceste materiale din cuptor pentru testare. Și producția de oțel va deveni, de asemenea, mult mai eficientă, iar calitatea aliajului va crește. Deci, s-au realizat operațiuni fără pilot în unele fabrici siderurgice și este mai ușor de implementat acolo decât în ​​exploatarea cărbunelui.

Este la fel pentru porturi. Am ajutat Portul Ningbo și Portul Shekou din Shenzhen să automatizeze majoritatea operațiunilor lor. Dacă vom extinde modelul nostru de corp la aceste industrii depinde de cererea existentă. De exemplu, în aeroporturi și porturi, este în esență o problemă matematică, care este destul de ușor de rezolvat. Dar în mineritul cărbunelui, chimia și fizica sunt implicate. Acestea sunt probleme noi pentru compania noastră.

De asemenea, am adoptat un model de corp pentru servicii muzicale. Mulți oameni nu sunt mulțumiți de calitatea muzicii pe care o ascultă. De ce? Muzica acoperă o gamă foarte largă de frecvențe. Dacă mergem la o sală de concerte, ne vom bucura de întreaga gamă, de la mare la mic. Cu toate acestea, atunci când ascultăm muzică prin dispozitive electronice, lățimea de bandă nu este suficientă, iar muzica trebuie să fie comprimată în pachete de date mici înainte de transmisie. Acest lucru înseamnă că frecvențele extrem de scăzute și înalte vor fi eliminate, astfel încât calitatea sunetului muzicii suferă. Tehnologia de bandă ultra-largă face posibilă comunicarea muzicii cu toate subtilitățile intacte și oferă ascultătorilor o experiență de înaltă fidelitate.

În designul căștilor noastre, folosim de fapt oasele din jurul urechilor - și nu doar timpanul în sine - pentru a asculta muzică. Această realizare se datorează corpului nostru de muzică, care constă în mulți oameni de știință care lucrează la acustică și alte domenii și a făcut numeroase inovații.

Apple este în continuare cel mai bun când vine vorba de servicii muzicale. Acestea generează un venit anual de 20 de miliarde de dolari SUA din căști. Estimăm că veniturile anuale Huawei din căști nu vor fi la fel de mari ca Apple, dar vor crește în continuare la 10 miliarde de dolari SUA, iar profitul nostru net va fi de peste 3 miliarde de dolari SUA. Dar Apple este numărul unu în acest moment. Este într-adevăr o companie grozavă. Pe scurt, dacă adoptăm modelul de funcționare a corpului pentru o anumită afacere depinde în mare măsură de necesitatea oamenilor de știință în echipa de operare din prima linie. Dacă este nevoie de oameni de știință, vom adopta modelul corpului. În caz contrar, vom păstra modelele matrice generale pe care le-am folosit.

Celia Chen, SCMP: Conducerea Huawei a declarat la începutul anului 2020 că obiectivul era „supraviețuirea”. Acum, Huawei se descurcă încă destul de bine. Deci, care este obiectivul dvs. pentru 2021? De ce are nevoie Huawei cel mai mult în ceea ce privește dezvoltarea în următorii trei ani? Dacă ar fi să alegeți între a avea la dispoziție mulți oameni de știință timp de trei ani sau a fi eliminat imediat de pe lista entităților, pe care l-ați alege?

Ren: Cred că este foarte puțin probabil ca SUA să ne elimine din lista de entități. Nu voi spune că este imposibil, dar este extrem de puțin probabil. Practic nu considerăm că este o posibilitate. Trebuie să ne angajăm să producem produse și soluții bune pentru a câștiga încrederea clienților. Salutăm oameni de știință din întreaga lume și putem sprijini mințile de top. În acest moment, vrem doar să lucrăm mai mult și să continuăm să căutăm noi oportunități de supraviețuire. Minele de cărbune oferă o bună oportunitate. Există tone de mine de cărbune în întreaga lume și asta poate crea zeci de miliarde de dolari. Imaginați-vă doar câți oameni putem susține cu acești bani.