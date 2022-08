JAVA, cel mai des folosit limbaj de programare de specialiştii în IT din Rusia

Cel mai folosit limbaj de programare de către specialiştii în IT este Java, arată studiile de piaţă din Rusia.

Cele mai populare trei limbaje de programare în rândul specialiştilor IT din Rusia sunt: Java (33%), Python (21%) şi C++ (16%), potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de analiştii platformei All Cups de la VK, Fundaţia Skolkovo şi IT_One, în cadrul Campionatului IT_One Cup. Limbajul Java este folosit şi de Gazeta.Ru.

În acelaşi timp, peste o treime dintre respondenţi (39%) consideră că cererea pentru Java se va menţine în continuare. Fiecare al patrulea dezvoltator menţionează că acest limbaj de programare se dezvoltă mai intens, faţă de celelalte.

Totodată, 35% dintre respondenţi consideră dezvoltatorii Java ca fiind specialişti universali, care pot îndeplini diverse sarcini. Contrar opiniei potrivit căreia Python este o punte de legătură populară în industria IT, respondenţii au remarcat că au început să programeze în limbajul de programare Java (37%) şi doar 25% dintre specialişti au răspuns că mai întâi au învăţat Python.

Respondenţii au mai declarat că şi alte limbaje de programare sunt populare, cum ar fi de exemplu: PHP (12%), Javascript (9%) şi C (5%). Unul din cinci programatori ruşi au spus că pandemia le-a generat probleme în cariera lor, scrie Rador.

Elevii din Malta învaţă programare şi machine learning de la păpuşi AI

Mai multe păpuşi AI sunt folosite în Malta pentru a-i învăța pe elevii de școală primară atât să converseze, cât și elemente de programare și machine learning cu ajutorul inteligenței artificiale.

Posibilitățile de folosire a inteligenței artificiale în educație sunt explorate, în Malta, printr-un program ce apelează la diverse modalități de folosire a inteligenței artificiale (AI), inclusiv prin “păpuși AI”, printr-o componentă a programului lansată la începutul acestui an, potrivit unei prezentări făcute prin rețeaua Eurydice.

“Păpușile AI”, sunt folosite în activități cu elevii în vârstă de 8-10 ani. Ele au rol de agenți de conversație, demonstrează cum se pronunță corect cuvintele și sunt folosite pentru a demonstra învățarea automată (machine learning). Păpușile sunt instrumente de întărire a limbajului și alfabetizării și sunt asociate unor jocuri de vorbire și de recunoaștere a vocilor.

Proiectul-cadru, EduAI, inițiat de Agenția pentru Inovare Digitală din Malta, a fost inițiat în urmă cu doi ani, iar “Păpușile AI” sunt o componentă pilotată anul trecut și introdusă într-o școală primară pentru prima dată la începutul acestui an. Potrivit prezentării oficiale a proiectului EduAI, “folosind o platformă open source, învățătorii, elevii de 8-10 ani și părinții lor participă în crearea de activități de programare, prin care învață cum să construiască jocuri, să programeze asistenți AI și să instruiască propriile modele AI”.

Aceeași prezentare precizează că "obiectivul este să îi ajute pe elevi să interacționeze cu un robot social, dar și să-l programeze, să îl instruiască să memoreze și să învețe lucruri în timp, precum și să aibă conversații cu alți elevi, în care să analizeze aceste lucruri", scrie Edupedu.

