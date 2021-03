Au rămas fără likeuri pe Instagram. Ce s-a întâmplat cu platforma de socializare

Instagramul a oferit momente de panica influencerilor, scrie RT, după ce butonul de like a avut probleme. O problemă apărută la platforma de socializare a scăzut drastic numărul de aprecieri al postărilor, din cauza experimentelor pe care Instagram le face. Aceștia doresc ca pe viitor să elimine opțiunea de like sau să nu o mai afișeze în feed.

Reprezentanții au declarat că incidentul a fost o eroare care a adăugat mai mulți utilizatori în experiment decât era prevăzut. Nemulțumiții au inundat platforma Twitter cu plângerile lor, iar utilizatorii s-au amuzat de panica celor care își câștigă existența din likeuri.

So Instagram ...did not mean to hide likes for everyone ???? https://t.co/Z9Yy9R6XBM — Instagram (@instagram) March 3, 2021

Texas took away the masks, Instagram took away the likes....please lord I can’t take any more ???????????? — RAVEN ELYSE (@RavenElyseTV) March 3, 2021