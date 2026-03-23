DCNews Stiri Social Galați: Un nou centru Integral de Îngrijri Paleative
Data publicării: 12:57 23 Mar 2026

Galați: Un nou centru Integral de Îngrijri Paleative
Autor: Crişan Andreescu

Fotea

La Galați a început construirea noului Centru Integral de Îngrijri Paleative, pentru alinarea suferinței pacienților cu boli grave, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Noul Centru Integrat de Îngrijiri Paleative este un un proiect de suflet, prin care vom asigura servicii medicale menite să ușureze suferința pacienților afectați de boli grave, unele incurabile, precum cancerul în forme avansate.

Acest centru vine să completeze serviciile medicale oferite de Spitalul Județean Clinic de Urgență "Sf. Ap. Andrei", din Galați.

Noul centru - o investiție a Consiliului Județean în valoare de aproape 30 de milioane de lei  - va fi o unitate de 50 de paturi ce va funcționa într-o clădire  cu patru etaje, dotată cu peste 1.000 echipamente de ultimă generație și cele mai moderne circuite medicale în domeniul paliației.

 Vor fi saloane pentru două sau trei persoane, dar și cabinete medicale saloane pentru kinetoterapie, consiliere psihologică, săli de tratament, sală de socializare, săli de așteptare etc.

Este mai mult decât o investiție - este un pas esențial pentru a oferi celor aflați în suferință nu doar tratament, ci și demnitate, alinare și speranță, a precizat Soctel Fotea, liderul PSD Galați.

