Fondatorul rus al Telegramului promite că va proteja confidențialitatea utilizatorilor ucraineni

Pavel Durov, fondatorul Russian Telegram, promite protecția datelor pentru utilizatorii ucraineni. El și-a amintit că, în trecut, a refuzat să transmită chei de criptare către serviciile secrete ruse, cu ajutorul cărora ar fi posibil să verifice confidențialitatea clienților.

„Am protejat datele private ale ucrainenilor și mi-am pierdut compania și casa. O voi face din nou fără ezitare”, a scris Durov.

Durov a scris și pe propriul canal Telegram

„Dacă îmi urmărești postările, ai știi că, din partea mamei mele, familia se trage din Kiev. Numele ei de fată este ucrainean (Ivanenko), iar până astăzi avem multe rude care locuiesc în Ucraina. De aceea, acest conflict tragic este unul personal atât pentru mine, cât și pentru Telegram.

Unii s-au întrebat dacă Telegram este cumva mai puțin sigur pentru ucraineni, pentru că eu am locuit cândva în Rusia. Permiteți-mi să vă spun cum s-a încheiat cariera mea în Rusia.

În urmă cu nouă ani, eram directorul general al VK, care era cea mai mare rețea socială din Rusia și Ucraina. În 2013, agenția de securitate rusă, FSB, a cerut să le furnizez datele private ale utilizatorilor ucraineni ai VK care protestau împotriva unui președinte pro-rus.

Am refuzat să dau curs acestor cerințe, pentru că ar fi însemnat o trădare a utilizatorilor noștri ucraineni. După aceea, am fost concediat de la compania pe care am fondat-o și am fost nevoit să părăsesc Rusia.

Mi-am pierdut compania și casa, dar aș face-o din nou – fără ezitare. Când le-am sfidat cerințele, miza era mare pentru mine. Locuiam încă în Rusia, iar echipa mea și vechea mea companie aveau sediul în acea țară.

Au trecut mulți ani de atunci. S-au schimbat multe lucruri: nu mai locuiesc în Rusia, nu mai am nicio companie sau angajați acolo. Dar un lucru rămâne sigur – susțin utilizatorii noștri, indiferent de situație. Dreptul lor la intimitate este sacru. Acum mai mult ca niciodată", a scris Durov pe Telegram.

Telegram rămâne una dintre cele mai necenzurate aplicații mainstream din lume. Cu sute de milioane de utilizatori, aplicația a fost folosită de dizidenți și mișcări de protest din întreaga lume. Cu toate acestea, țări precum Germania caută acum să interzică aplicația, deoarece a fost folosită de partidele de opoziție precum Alternative for Germany (AfD) pentru a partaja conținut care este puternic controlat de rețelele sociale tradiționale precum Facebook și Twitter. De asemenea, Telegram a fost folosit ca platformă de organizare pentru cei care se opun restricțiilor Covid-19 și mandatelor de vaccinare, potrivit RMX.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News