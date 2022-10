Energie termică și electrică din nămol, vis românesc în devenire

Timișoara este primul oraș din România care va avea o Stație de Epurare ce va produce energie termică și electrică din nămol. Sistemul, complet automatizat și care va funcționa fără aport de combustibil, fiid autoterm, preia nămolul produs (aproximativ 100 de tone pe zi) îl usucă, îl tratează termic și îl transformă în căldură și energie electrică. Proiectul este desfășurat de Aquatim cu fonduri europene, prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș”, parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Într-o singură zi, în urma procesului de curățare a apei menajere de la robinetele timișorenilor rămân, in medie, 100 de tone de nămol, ceea ce într-un an înseamnă peste 36 de mii de tone, care generează costuri uriașe, informează Opinia Timișoarei. Factorii de decizie timișoreni au apelat la o companie elvețiană cu experiență în valorificarea energetică a deșeurilor. În data de 28 februarie 2022, Aquatim a semnat împreună cu Asocierea Constructim S.A. – EPPM AG, contractul de lucrări „Proiectare si execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului” în valoare de 51.767.642,50 lei, fără TVA. „Primii pași au fost făcuți: în premieră națională deșeurile de la Stația de epurare a Aquatim vor produce energie termică și electrică (termooxidare Two). Constructim a început lucrările de construcție a primului astfel de generator din România. Zilnic, în urma procesului de epurare a apei menajere rămân, în medie, 100 de tone de nămol. Imaginați-vă ce înseamnă într-un an! Instalația care se construiește la Timişoara va funcţiona fără aport de combustibil și va produce energie pentru oraș”, au transmis cei de la firma iniţiatoare.

Generatorul care se construiește în prezent la Timișoara va funcționa fără aport de combustibil și va produce energie pentru oraș printr-o tehnologie care transformă în gaz de sinteză substanța organică existentă în nămol. Energia termică obținută prin ardere va fi folosită pentru procesul de uscare, în vederea producerii de curent electric și pentru încălzirea spațiilor tehnologice. La final, nămolul e transformat într-un material nepericulos, un fel de cenușă, care nu este considerată deșeu periculos și, mai mult, poate fi utilizată în industria materialelor de construcții.

Motorină, gaz și îngrășământ agricol din paie de grâu

Inventatorul român Iuliean Horneț a inventat o instalație care transformă paiele de grâu - și nu numai- în motorină, gaz și îngrășământ. ”Din paiele de grâu scot circa 250 de litri- pe tonă- de motorină. Scot vreo 280, dar, prin rafinare, mai rămân 250 de litri de motorină. Este verde, este bio-diesel” a spus inventatorul Iuliean Horneț, în emisiunea ”Ce se întâmplă” realizată de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la DCNews și DCNewsTv. El punctează că ”România are soluții”, iar cei care vor să renunțe la motoarele diesel o fac pentru că nu au găsit soluții alternative, precum cea prezentată anterior.

Din o tonă de paie de grâu putem obține, prin urmare, 250 de litri de motorină, dar și îngrășământ agricol 550 kilograme, precum și 250 de metri cubi de gaz. Totul bio, dintr-o singură instalație. Aceste lucruri se pot obține printr-o singură instalație. Deocamdată, o astfel de instalație există în hala inventatorului român: ”Nu există decât la mine în hală. Există și am pornit-o de 50 de ori, am făcut toate probele, cu toate tipurile de deșeuri, cu tot. Dintr-o tonă de cauciuc, de exemplu, scot 400 de litri de ulei de piroliză, scot 400 de kilograme pur de negru de fum să refac cauciucuri din el și 200 de metri cubi de gaz. Am rafinat acest ulei de piroliză și am obținut 320 de litri de motorină, pe care o amestec și o aduc în norme cu cea de la paie, am obținut 3 kilograme de parafină, vreo 12 kilograme de bitum, păcură vreo 2 kilograme și CLU în jur de 80, în total, ca să ajung la motorină”.

