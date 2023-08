Elon Musk admite că rețeaua X (fosta Twitter) poate ajunge în colaps

Într-o postare pe rețeaua redenumită X, Musk a spus: „Adevărul trist este că nu există „rețele sociale” grozave în acest moment”.

El a adăugat: „S-ar putea să eșuăm, așa cum mulți au prezis, dar vom face tot posibilul să facem să existe cel puțin una (n.r. o rețea grozavă).”

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.



We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.