Cum te cureți de vopseaua de ouă de pe degete
Data publicării: 13:09 12 Apr 2026

Cum te cureți de vopseaua de ouă de pe degete
Autor: Giorgi Ichim

20023 oua paste - Foto: Freepik @fabrikasimf

Ce poți să folosești dacă te-ai murdărit de vopsea de ouă pe degete. Petele se duc greu, dar uite ce te ajută.

Să vopsești ouă pentru Paște este una dintre acele tradiții care vin la pachet cu două lucruri sigure: o bucătărie ușor haotică și degete colorate în nuanțe imposibil de ignorat.

Până la urmă, degetele colorate fac și ele parte din farmecul pregătirilor de Paște.

Vestea bună este că petele de vopsea de pe piele se curăță, de cele mai multe ori, destul de simplu. Nu este nevoie de soluții dure și nici de experimente care să irite pielea. De fapt, cele mai bune metode sunt, de obicei, și cele mai blânde.

Primul pas este cel mai banal, dar și cel mai important: spală-te bine pe mâini cu apă caldă și săpun. Nu doar o clătire rapidă, ci un spălat temeinic, insistând pe buricele degetelor, în jurul unghiilor și în pliurile pielii, acolo unde pigmentul se fixează cel mai repede. Uneori, dacă pata este proaspătă, asta este suficient.

Dacă urmele au rămas, următorul aliat este uleiul. Poate fi ulei de măsline, de floarea-soarelui sau chiar un ulei cosmetic pe care îl ai în baie.

Aplică puțin pe degete, masează ușor un minut, apoi șterge cu un șervețel și spală din nou cu săpun. Uleiul ajută la desprinderea pigmentului fără să usuce pielea, ceea ce îl face una dintre cele mai bune variante, mai ales dacă ai mâinile sensibile.

O altă soluție simplă este un scrub făcut acasă. Amestecă puțin bicarbonat de sodiu cu câteva picături de apă, cât să obții o pastă moale, apoi freacă delicat zona pătată. Nu apăsa tare și nu insista excesiv, mai ales dacă pielea este deja uscată. Ideea nu este să „ștergi” pata cu forța, ci să ajuți pielea să elimine pigmentul treptat.

Și pasta de dinți clasică poate funcționa surprinzător de bine. O cantitate mică, aplicată pe degete și frecată ușor, poate estompa petele rămase. Este una dintre acele soluții de avarie care salvează situația când nu ai chef să cauți altceva prin casă. Totuși, merită folosită cu măsură, pentru că unele formule pot usca pielea.

Pentru petele mai încăpățânate, multe persoane apelează la suc de lămâie sau la puțin oțet. Acestea pot ajuta, dar trebuie folosite atent. Dacă ai pielea crăpată, tăieturi mici sau iritații, mai bine le eviți. Pot ustura și pot agrava senzația de uscăciune, mai ales după o zi în care mâinile au stat deja în apă, detergent și vopsea.

Ce să nu folosești?

Acetona, produsele agresive de curățenie sau înălbitorul. Chiar dacă tentația este mare când culoarea pare că nu mai iese, astfel de soluții fac mai mult rău decât bine. Vopseaua se va duce oricum în timp, dar pielea iritată rămâne o problemă reală.

