Cum arată „copacii solari” care vor încărca mașini, în viitor? Imagini spectaculoase

Structurile, care vor capta energia soarelui prin „frunze” nano fotovoltaice și o pot stoca într-o baterie plasată în trunchiul copacului, au fost proiectate de startup-ul britanic SolarBotanic Trees, ca sursă de energie pentru încărcarea vehiculelor electrice (EV). Compania a finalizat recent un prototip la jumătate de scară al dispozitivului și acum caută să construiască și să testeze o versiune full-size, înainte de a începe producția comercială la sfârșitul anului, scrie CNN.

În Marea Britanie, infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice este în creștere rapidă, cu peste 40.000 de puncte de încărcare publice instalate până la sfârșitul lunii aprilie 2023, în creștere cu 37% față de anul precedent, potrivit ZapMap, un serviciu de cartografiere a vehiculelor electrice. Dar acest lucru încă nu ține pasul cu cererea, Comitetul pentru schimbări climatice din Marea Britanie estimand că până în 2032 vor fi necesare 325.000 de puncte de încărcare pentru a susține flota electrică în creștere.

