Conturile verificate de pe Twitter vor plăti abonament. Vezi ce preț a stabilit Elon Musk

Noul proprietar al Twitter Elon Musk a anunţat marţi într-un mesaj pe platformă viitoarea lansare a unui abonament de 8 dolari pe lună pentru utilizatorii care vor să-şi certifice autenticitatea contului şi să fie mai puţini expuşi la publicitate, relatează AFP și Agerpres.



În prezent, doar unele profiluri pot solicita "badge-ul" albastru, bifa care semnalează autenticitatea contului, mai ales guvernele, companiile, personalităţile politice, culturale sau sportive, şi o pot pierde dacă nu respectă regulile platformei.



Musk a mai indicat că abonaţii vor avea şi alte avantaje - ca afişarea prioritară a mesajelor, postarea de mesaje video şi audio mai lungi şi expunerea la "de două ori mai puţină publicitate".



Preţul abonamentului urmează a fi ajustat în funcţie de ţară.



Elon Musk a insistat de la bun început că schimbările preconizate urmăresc să susţină funcţionarea Twitter ca "loc public" esenţial pentru democraţie şi să "ajute omenirea", rentabilitatea nefiind o prioritate.

Mai multe celebrităţi părăsesc Twitter în semn de protest față de Elon Musk

Mai multe celebrităţi din industria de divertisment americană au început să părăsească Twitter - sau susţin că o vor face - după ce populara reţea de socializare a fost cumpărată de Elon Musk, în timp ce alte personalităţi i-au îndemnat pe utilizatorii progresişti să rămână şi să lupte pe această platformă online, informează The Hollywood Reporter.

"Nu mai stau aici pentru a vedea orice ar plănui să facă Elon Musk. Bye!", a scris Shonda Rhimes, celebra producătoare a serialelor "Grey's Anatomy" şi "Bridgerton", sâmbătă, adresându-se celor 1,9 de milioane de admiratori ai ei.



Cântăreaţa Sara Bareilles a distribuit pentru cei 2,8 milioane de fani ai săi de pe Twitter un anunţ similar: "Ei bine, a fost amuzant până acum pe Twitter. Dar plec de aici. Ne vedem pe alte platforme, oameni buni. Îmi pare rău, aceasta nu este pentru mine".



"Am plecat de aici", a anunţat vineri şi Ken Olin, producătorul executiv al serialului TV "This Is Us", al cărui cont este urmărit de 300.000 de admiratori online. Anterior, el promisese că va face acest lucru: "În ziua în care Elon Musk va prelua Twitter, eu voi pleca. Fără să judec pe cineva. Să ne păstrăm totuşi speranţa. Să ne apărăm democraţia. Să încercăm să fim mai buni. Să încercăm să salvăm planeta. Să încercăm să fim mai generoşi. Să încercăm să găsim puţină pace în lume". Ken Olin a spus că va conecta de acum înainte pe reţeaua de socializare Tribel.



Producătorul miliardar Brian Koppelman a publicat un mesaj similar: "Salutare, tuturor. Este adevărat, veniţi să mă găsiţi pe Instagram şi Tik-Tok. Încerc să mă desprind de aici pentru un moment sau pentru o lună, acum când tranzacţia se apropie de final". Anterior, Brian Koppelman, care este şi scenaristul filmului "Rounders", făcuse următorul anunţ: "Pot să văd o anumită logică în a-mi lua o pauză lungă de la Twitter odată ce EM (Elon Musk - n.r.) va prelua conducerea sa".



Actorul Alex Winter, starul serialului "Bill & Ted", pare să fi renunţat şi el la Twitter. El a şters istoricul mesajelor, a lăsat vizibilă doar o adresă de Linktree şi a distribuit o memă despre preluarea platformei Twitter de către Elon Musk în care noul CEO al reţelei este prezentat sub forma unuia dintre Cei Trei Muşchetari, alături de fostul preşedinte Donald Trump şi rapperul Kanye West.

