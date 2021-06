Contractele de muncă, semnate electronic. Meiroşu (certSIGN): Am fost chiar pionieri în zona aceasta

Aurel Meiroşu a subliniat faptul că semnătura electronică poate fi folosită, foarte convenabil, inclusiv pentru semnarea contractelor de muncă.

"Este o zonă pe care noi am împins-o destul de mult în ultimii patru-cinci ani, putem spune că am fost chiar pionieri în zona aceasta. Noi semnăm contractele de muncă electronic încă din 2016. Iar în ultima perioadă s-a creat o efervescenţă în această zonă. Am avut foarte multe proiecte pe care le-am implementat. Există şi o Ordonanţă de urgenţă în această direcţie, care reglementează tipurile de semnătură pe care poţi să le foloseşti în măsura în care vrei să digitalizezi acest proces. Este OUG 36/2021", a explicat, în cadrul unui interviu acordat DC News, Aurel Meiroşu.

Întrebat dacă pandemia de coronavirus şi faptul că interacţiunea dintre oameni a fost redusă la maximum a forţat implementarea unei astfel de măsuri, Aurel Meiroşu a răspuns: "Lucrurile se întâmplau. E drept că orice acţiune de genul acesta vine să întărească, cumva, nişte aspecte care deja se întâmplau în piaţă şi în mod inevitabil cam aceasta este direcţia. S-a simţit nevoia să existe o supra reglementare. Era suficient că există un cadru în care se recunosc aceste semnături electronice, efectele lor, chiar în cadru european. A apărut această ordonanţă de urgenţă".

VIDEO:

Cât de uşor e să semnezi electronic un document

"Paşii sunt extrem de simpli: folosind un utilitar gratuit, Adobe, toată lumea are instalat un Adobe Reader, faci trei clicuri, nu mai mult, în documentul respectiv şi el este semnat electronic. Aceasta pentru că Adobe ştie să lucreze cu dispozitivul respectiv, dacă ai un token USB, ştie să lucreze în măsura în care ai o semnătură remote în cloud şi să o ataşeze documentului respectiv. O ataşezi pe mail, transmiţi documentul partenerului, partenerul face absolut acelaşi lucru, îl primeşti înapoi semnat – pentru că, evident, trebuie să ai şi tu un exemplar contrasemnat de către partener – şi iată un proces care, dacă-l transpunem în viaţa reală şi, pe exemplul dumneavoastră sunteţi în Franţa, eu sunt în România, durează minimum cinci zile şi poate să coste destul de mult", a explicat Aurel Meiroşu.