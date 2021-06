După o întrebare primită, președintele PNL Ludovic Orban le-a spus jurnaliștilor, luni, că 'cei care mă susțin pe mine apar la televizor, apar în declarații publice, luați declarațiile, comentariile lor.'

Orban a precizat apoi că 'dacă a existat din partea unor colegi care mă susțin o anumită poziționare pe care o consider altfel decât o campanie pozitivă, le-am atras atenția.'

'Colegii care mă sprijină au de la mine au solicitarea expresă să facă doar o campanie pozitivă, care să scoată în evidență calitatea proiectului, echipei, calitățile pe care le am, ce am făcut în PNL', a adăugat Orban, menționând că 'acesta este mesajul meu.'

De asemenea, președintele PNL a mai spus că 'și ceilalți care nu au opțiunea pentru mine, trebuie să aibă aceeași atitudine pozitivă.'

'Membrilor PNL nu le place ca anumiți reprezentanți ai PNL să-și critice public colegii. Părerea mea este că oricine abordează o astfel de strategie va pierde.', a precizat Orban.

Amintim că prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, i-a transmis lui Ludovic Orban, într-o declaraţie la România TV, să înceteze să ducă o 'campanie murdară' şi consideră că afirmaţiile liderului liberalilor trebuiau ţinute în interiorul partidului.

Orban: N-am niciun secret, nimeni nu deţine despre mine informaţii care să-mi facă rău

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a mai susținut că nu are 'niciun secret' şi nimeni nu deţine despre el informaţii care ar putea să-i facă rău în cariera politică, subliniind că în 31 de ani de activitate publică a avut destui adversari care au lansat atacuri la adresa sa, cele mai multe dintre ele "neadevărate, chiar calomnii".



Acesta a răspuns astfel, întrebat dacă îşi face griji despre ce ar putea dezvălui prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan cu privire la negocierile purtate în spatele uşilor închise, la Vila Lac, cu UDMR şi USR PLUS referitoare la formarea guvernului, în urma cărora Orban a fost acuzat că ar fi cedat trei ministere-cheie, fără să-şi consulte colegii de partid.



'Sunt un om care sunt în activitatea publică de 31 de ani, n-am niciun secret, nimeni nu deţine despre mine informaţii care ar putea să-mi facă rău, pentru că, Slavă Domnului, de-a lungul carierei mele am avut destui adversari şi oricine a avut de spus ceva rău despre mine a spus, cele mai multe dintre ele neadevărate, chiar calomnii', a declarat Ludovic Orban.