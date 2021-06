Rareș Bogdan, după ce Orban i-a dat replica: Înseamnă că e vreun fel de sfânt

Rareş Bogdan a fost rugat să comenteze declaraţia făcută de către liderul PNL, Ludovic Orban, cum că nu ar avea ce să spună rău despre el.

"Rareș Bogdan, după ce Orban i-a dat replica: O fi vreun fel de sfânt... Să ştiţi că oricine a greşit în lumea asta. Numai Dumnezeu nu greşeşte. Dacă Ludovic spune că nu a greşit şi că nu are ce să se spună despre el, e foarte bine. Primul pas e să ai o părere bună despre tine. După aia sa aibă şi alţii", a spus Rareş Bogdan.

"Sunt trei ani în care războaiele trebuie să înceteze. E anormal și de aceea m-am supărat puțin pe Ludovic, o să-i și spun. Nu e normal să ducă conflictele și am promis cu toții că nu ne atacăm în spațiul public. Nu știu ce l-a apucat, la experiența pe care o are, să facă acest lucru", a mai declarat, luni, Rareş Bogdan.

Orban: N-am niciun secret, nimeni nu deţine despre mine informaţii care să-mi facă rău

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susţine că nu are "niciun secret" şi nimeni nu deţine despre el informaţii care ar putea să-i facă rău în cariera politică, subliniind că în 31 de ani de activitate publică a avut destui adversari care au lansat atacuri la adresa sa, cele mai multe dintre ele "neadevărate, chiar calomnii".



Acesta a răspuns astfel, întrebat dacă îşi face griji despre ce ar putea dezvălui prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan cu privire la negocierile purtate în spatele uşilor închise, la Vila Lac, cu UDMR şi USR PLUS referitoare la formarea guvernului, în urma cărora Orban a fost acuzat că ar fi cedat trei ministere-cheie, fără să-şi consulte colegii de partid.



"Sunt un om care sunt în activitatea publică de 31 de ani, n-am niciun secret, nimeni nu deţine despre mine informaţii care ar putea să-mi facă rău, pentru că, Slavă Domnului, de-a lungul carierei mele am avut destui adversari şi oricine a avut de spus ceva rău despre mine a spus, cele mai multe dintre ele neadevărate, chiar calomnii", a declarat Ludovic Orban.



Preşedintele PNL a transmis că nu are obiceiul să polemizeze cu colegi de partid prin mass-media.



"Eu am avut un mandat de negociere, ăsta e adevărul, dumneavoastră aţi fost acolo, aţi văzut că nu au mai fost prezenţi, nici a doua, nici a treia, nici a patra zi. Adică, să ignori un adevăr evident pe care-l cunoaşte toată lumea, media, partenerii de coaliţie...dar nu obişnuiesc să polemizez cu colegii mei ", a declarat Orban.



Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, i-a transmis lui Ludovic Orban, într-o declaraţie la România TV, să înceteze să ducă o "campanie murdară" şi consideră că afirmaţiile liderului liberalilor trebuiau ţinute în interiorul partidului, citat de Agerpres.