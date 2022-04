Whatsapp va implementa o nouă funcție importantă care îi va viza pe toți utilizatorii

Odată cu cea mai recentă versiune beta a aplicației sale pentru iOS, WhatsApp a adăugat o opțiune care permite utilizatorilor să limiteze

accesul doar anumitor persoane la starea „Last seen”.

Dacă nu sunteți familiarizat cu funcțiile aplicației WhatsApp, „Last Seen” indică timpul exact în urma căruia ați verificat ultima dată aplicația și este o modalitate de a afla dacă un contact ar putea să vă fi văzut mesajul.

whatsapp now facing issue in signing in account #WhatsAppDown #whatsapp last seen also get hided... pic.twitter.com/71QHukzj0C