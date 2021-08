Ungureanu (USR-PLUS), la un pas de MOARTE din cauza unui şofer băut. FOTO de la accidentul grav

Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu le cere politicienilor din toate partidele să nu minimalizeze infracţiunea comisă de Florin Cîţu în SUA în urmă cu 20 de ani şi cere ca astfel de lucruri să nu fie tratate ca fiind normale. Acesta aminteşte că şi el a fost la un pas de moarte din cauza unui şofer aflat sub influenţa alcoolului.

"Acum exact 17 ani, un domn de o vârstă cu dl Cîţu a intrat în mine pe contrasens, fiind la fel de beat ca dl Cîţu, şi era să mă omoare pe mine, pe prietena mea şi pe cei doi care erau cu noi în maşină. Diferenţa dintre acel domn şi dl Cîţu este una majoră. Acel domn care a intrat în mine şi-a recunoscut vinovăţia. Pentru mine, care am greşit şi eu la volan, am mai trecut pe roşu, este foarte important ca element care defineşte caracterul unui om care greşeşte recunoaşterea vinovăţiei. Dl Cîţu era beat şi nu şi-a recunoscut vinovăţia. Ăsta este un element agravant în orice instanţă din lume. Dar asta spune ceva despre caracterul dlui Cîţu. Când a aflat că se ştie despre dosarul său, în loc să iasă public să spună că regretă fapta, el şi acum, după 20 de ani, în loc să spună că a greşit, tace. În multe situaţii s-au pierdut vieţi pentru că oameni iresponsabili, la o vârstă matură, au făcut astfel de lucruri. Nici acum, după 20 de ani, în loc să se folosească de această greşeală imensă şi să spună altora să nu facă ca el, nu se schimbă", a declarat Emanuel Ungureanu la Antena 3.

”Sunt oameni care au rămas fără părinţi, copii singuri pe lume, din cauza unor astfel de inconştienţi!”

"Era beat mangă, rangă, praf (n.r. Florin Cîţu). Asta spune o instanţă. Ok, a greşit! Se poate întâmpla oricărui om iresponsabil. Să nu acredităm în spaţiul public ideea că e în regulă să bei orice picătură de alcool la volan. Spun asta pentru PNL, PSD, USR. PLUS, toate partidele. Unii reacţionează foarte prost şi când beau o bere. Să nu acredităm ideea că e un lucru mărunt. Nu! Să fim severi cu astfel de lucruri! Sunt oameni care au rămas fără părinţi, copii singuri pe lume, din cauza unor astfel de inconştienţi! Ăsta e mesajul meu! Nu sunt nici eu sfânt. Am trecut pe roşu, m-a oprit poliţia, mi-am cerut scuze, mi-am recunoscut greşeala. Şi autorităţile te mai pot ierta dacă arăţi că eşti conştient de ce ai făcut. Dar Cîţu a pledat nevinovat, ştiind că era beat mangă!", a mai spus deputatul USR-PLUS.

În documentele oficiale se arată că, în noaptea dintre 2 și 3 decembrie 2000, Florin Cîțu consumase băutură și avea o alcoolemie (BAC – Blood Alcohol Content sau nivelul alcoolului din sânge, n.r.) de 0,161. În SUA, acest nivel al alcoolului se măsoară la 100 ml sânge. În România, nivelul alcoolului se măsoară la litru de sânge, potrivit Codului Penal.

