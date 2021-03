Un deputat USR dă cărţile pe faţă. Tudor Benga: "N-am de gând să înghit broaşte la 2 săptămâni. Coaliţia nu merge!"

"Eu nu v-am mințit niciodată și nici n-am de gând să încep acuma. De patru ani de când vă reprezint v-am zis cinstit de fiecare dată și când am dat-o de gard și când am repurtat victorii, și când perspectiva era sumbră și când aveam totuși motive să fim optimiști dincolo de furtună. Nu v-am servit slogane și punctaje și nici n-am de gând să încep acuma. Așa c-o să va zic pe șleau și ce s-a întâmplat azi cu desființarea SIIJ-ului. Astăzi am înghițit proverbiala broască din politică. De fapt am înghițit ditamai broscoiul. Da, am desființat SIIJ-ul, acest Frankenstein cu care Dragnea și PSD-ul au vrut să pună definitiv justiția cu botul pe labe. Însă avizul ăla al CSM-ului pe care l-am acceptat la schimb e tot o relicvă de spațiu ex-sovietic care n-are nici în clin nici în mânecă cu justiția independentă dintr-o țară civilizată. De ce am făcut-o? Fiindcă am considerat totuși că un pas înainte, cât de mic, e un pas înainte.

Acestea fiind exprimate eu unul n-am de gând să înghit broaște din două în două săptămâni. Da, guvernarea de coaliție e guvernare de coaliție, trebuie să faci compromisuri, ok, dar problema e că guvernarea nu merge deloc bine. Și nici coaliția. Nu doar că nu facem reformele mari, alea despre care am vorbit una intr-una în campanie, dar nici în guvernarea de zi cu zi nu stăm pe roze. Avem noroc cu Uniunea Europeană. Și accesul la vaccin și PNRR-ul sunt efectele norocului nostru istoric de a fi prins la timp trenul integrării europene. UE ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Nu reușim să stabilizam cât de cât cursul epidemiei, ne tot învârtim in jurul cozii cu măsurile necesare pentru valul trei, sprijinul oferit mediului de afaceri, mai ales celui mic antreprenorial este extrem de subțire, domenii devastate de criză precum horeca, evenimentele sau cultura sunt în pragul disperării, iar oamenii nu mai au încredere în noi ca autorități și prin urmare nici chef să respecte reguli pe care le văd drept arbitrare și ineficiente", a scris Tudor Benga pe Facebook.

"Falie enormă între ce dăm noi din gură şi ce simte naţia"

"Aici ne găsim și tot ce pot să vă zic este că știu că aici ne găsim și încerc și eu să transmit feedback-ul ăsta pe care îl primesc zi de zi de la voi mai departe. Nu pot să vă promit rezolvarea repede, ce pot să vă spun este că zi de zi încerc să mă asigur că această realitate din teren ajunge în cercul de decizie. Și să vă rog să faceți tot ce puteți ca să vă protejați fiindcă suntem in plin val trei și ne va ține o lună jumate două. Ce pot să vă asigur e că nu suntem surzi la apelurile voastre deși știu că uneori așa pare. Se aude cât se poate de clar exasperarea nației.

Nu există soluție mai rapidă pentru coșmarul ăsta decât vaccinul. De două zile a crescut media zilnică de la cca 50.000 pe zi la cca 60.000 ceea ce e un semn bun. Avem nevoie să ajungem la 100.000 de vaccinuri pe zi și am convingerea că o putem face în aprilie. Dacă ajungem acolo atunci la final de iunie putem atinge masa critică de la care vaccinul să muște cu adevărat din pandemie și să începem încet încet să revenim la o viață normală. Reconstrucția va dura mult mai mult de atât însă tocmai de asta cred că este important să vorbim pe șleau despre unde suntem. Fiindcă in clipa asta e o falie enormă între ce dăm din gură noi clasa politică și ce simte nația și dacă o ținem tot așa o să ne ducem direct în gard. Iar asta ar fi o tragedie fiindcă chiar se întâmplă să avem, ca nație, un context istoric mult mai favorabil decât am avut vreodată și instrumentele la îndemână să o putem scoate la liman, chiar și cu pandemie cu tot", a mai scris deputatul USR.

De altfel în ultima perioadă au fost din ce în ce mai multe semne ale tensiunii dintre PNL şi USR-PLUS, culminând cu numărul din ce în ce mai mare de liberali care cer demiterea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii.